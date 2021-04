Isola 15, nona puntata: commenti a caldo (Di venerdì 16 aprile 2021) Alle 21.40, su Canale 5, la nona puntata della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show ambientato in Honduras e condotto da Ilary Blasi. A voi i commenti! L’articolo proviene da Isa e Chia. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 16 aprile 2021) Alle 21.40, su Canale 5, ladella quindicesima edizione de L’dei Famosi, il reality show ambientato in Honduras e condotto da Ilary Blasi. A voi i! L’articolo proviene da Isa e Chia. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

infoitcultura : Isola dei Famosi 2021 nona puntata: eliminato, nominati, risvolti inaspettati - zazoomblog : Isola dei Famosi 2021 nona puntata – Elisa Isoardi e Brando Giorgi abbandonano. Vera e Miryea rientrano in gioco Fa… - mena01601 : Nona puntata : #isola #tommasozorzi #tzvip - fabiofabbretti : #Isola, nona puntata – Elisa Isoardi e Brando Giorgi abbandonano. Vera e Miryea rientrano in gioco, Fariba e Beatri… - IsaeChia : #Isola 15, nona puntata: Miryea Stabile e Vera Gemma rientrano in gioco. I nominati sono... -

Ultime Notizie dalla rete : Isola nona Brando Giorgi abbandona l'Isola: 'Ha avuto un problema agli occhi, deve tornare in Italia' abbandona l'Isola: 'Ha avuto un problema agli occhi, deve tornare in Italia'. Il vento dell'Honduras ha fatto ... A comunicarlo Massimiiano Rosolino durante la diretta della nona puntata. La puntata di ...

Isola 2021, paura per Elisa Isoardi con la benda su un occhio: 'Non vedevo più' Isola 2021, paura per Elisa Isoardi con la benda su un occhio: 'Non vedevo più' . La conduttrice ha ... Durante la nona puntat Elisa Isoardi, si è mostrata con una benda su un occhio, un po' spaventata ...

"L'Isola dei Famosi", Valentina Persia contro Fariba: "Stai mentendo" La nona puntata de "L'Isola dei Famosi", in onda giovedì 15 aprile, si apre all'insegna delle polemiche e delle accuse che vedono nell'occhio del ciclone Fariba Tehrani. Durante gli ultimi giorn ...

Isola dei Famosi 2021 nomination 15 aprile. Elisa Isoardi lascia il reality Isola dei Famosi 2021 nominati di ieri sera. Eliminato e nomination del 15 aprile 2021. Chi è stato nominato nella nona puntata di giovedì ...

abbandona l': 'Ha avuto un problema agli occhi, deve tornare in Italia'. Il vento dell'Honduras ha fatto ... A comunicarlo Massimiiano Rosolino durante la diretta dellapuntata. La puntata di ...2021, paura per Elisa Isoardi con la benda su un occhio: 'Non vedevo più' . La conduttrice ha ... Durante lapuntat Elisa Isoardi, si è mostrata con una benda su un occhio, un po' spaventata ...La nona puntata de "L'Isola dei Famosi", in onda giovedì 15 aprile, si apre all'insegna delle polemiche e delle accuse che vedono nell'occhio del ciclone Fariba Tehrani. Durante gli ultimi giorn ...Isola dei Famosi 2021 nominati di ieri sera. Eliminato e nomination del 15 aprile 2021. Chi è stato nominato nella nona puntata di giovedì ...