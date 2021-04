Inter, Zhang a un bivio: gli scenari sull’assetto societario (Di venerdì 16 aprile 2021) Entro fine aprile il presidente nerazzurro arriverà in Italia e dovrà scogliere diversi nodi: stadio, Conte e assetto finanziario Sono passati molti giorni dallo scorso 7 ottobre, quando Steven Zhang salutò l’Inter e Milano per ritornare in Cina. Da quel giorno ad oggi sono cambiate molte cose e il prossimo ritorno del presidente nerazzurro potrebbe coincidere con la vittoria dello scudetto. Un titolo che all’Inter manca da 11 anni ma che per la proprietà cinese significa molto. Dopo un anno terribile su tutti i fronti, culminato con l’ipotesi di cessione del club a causa della poca liquidità, è un grande orgoglio per il gruppo Suning riuscire a dimostrare di vincere contro tutte le avversità. Ma oltre ad alzare al cielo lo scudetto (quasi certo), Zhang dovrà affrontare non pochi problemi. Più che altro si ... Leggi su zon (Di venerdì 16 aprile 2021) Entro fine aprile il presidente nerazzurro arriverà in Italia e dovrà scogliere diversi nodi: stadio, Conte e assetto finanziario Sono passati molti giorni dallo scorso 7 ottobre, quando Stevensalutò l’e Milano per ritornare in Cina. Da quel giorno ad oggi sono cambiate molte cose e il prossimo ritorno del presidente nerazzurro potrebbe coincidere con la vittoria dello scudetto. Un titolo che all’manca da 11 anni ma che per la proprietà cinese significa molto. Dopo un anno terribile su tutti i fronti, culminato con l’ipotesi di cessione del club a causa della poca liquidità, è un grande orgoglio per il gruppo Suning riuscire a dimostrare di vincere contro tutte le avversità. Ma oltre ad alzare al cielo lo scudetto (quasi certo),dovrà affrontare non pochi problemi. Più che altro si ...

