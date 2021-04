Il Presidente della Regione Lombardia è intervenuto al tg2 post (Di venerdì 16 aprile 2021) "Siamo stati i primi ad essere investiti da tsunami imprevisto". Queste le parole del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Covid, Fontana: “Primi ad essere investiti da tsunami imprevisto” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 16 aprile 2021) "Siamo stati i primi ad essere investiti da tsunami imprevisto". Queste le parole delAttilio Fontana. Covid, Fontana: “Primi ad essere investiti da tsunami imprevisto” su Notizie.it.

Advertising

borghi_claudio : Cosa vuol dire avere @M_Fedriga come presidente della conferenza stato regioni? Beh per esempio una delle differenz… - davidefaraone : Liliana #Segre è la presidente della Commissione contro l'odio. La sua elezione è una bella pagina per l'Italia e i… - chetempochefa : “Sono molto emozionata. Mi faccio da sola un grande coraggio per iniziare questo percorso, visto che ho 90 anni. È… - Carmelo_Lo_V : RT @lvilardo: @PrecariUnitiCNR @welikeduel @MC_Carro @CNRsocial_ @profdalessandro @MessaCristina @renatobrunetta @Deputatipd @Mov5Stelle @T… - Raindog2704 : RT @PBerizzi: Verona, fece il saluto romano in consiglio comunale. Andrea Bacciga nominato presidente della commissione Sicurezza https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente della Ucraina: Macron, Merkel e Zelensky chiedono alla Russia il ritiro delle truppe dal confine "Si parla molto della proposta del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di organizzare un vertice bilaterale", ha detto. "Giudichiamo l'idea positivamente e ora stiamo considerando vari aspetti di ...

Covid: riaperture dal 26 aprile. Un pass per gli spostamenti Un'occasione per la quale esultano i governatori: "è stata recepita la nostra proposta", dice Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, che aveva lanciato nelle ultime ore ...

Riaperture, Fedriga: "Il ritorno il classe è la scelta che mi preoccupa di più" "Il ritorno in classe con le lezioni in presenza al 100% è il provvedimento che mi preoccupa di più", Lo ha detto il ...

S.S. Lazio Atletica in "pista" contro il covid Per affrontare correttamente le problematiche relative alla pandemia e alla situazione in cui verte il nostro paese, la S.S.Lazio Atletica Leggera punta sulla prevenzione. Sono po ...

"Si parla moltoproposta deldegli Stati Uniti Joe Biden di organizzare un vertice bilaterale", ha detto. "Giudichiamo l'idea positivamente e ora stiamo considerando vari aspetti di ...Un'occasione per la quale esultano i governatori: "è stata recepita la nostra proposta", dice Massimiliano Fedriga,Conferenza delle Regioni, che aveva lanciato nelle ultime ore ..."Il ritorno in classe con le lezioni in presenza al 100% è il provvedimento che mi preoccupa di più", Lo ha detto il ...Per affrontare correttamente le problematiche relative alla pandemia e alla situazione in cui verte il nostro paese, la S.S.Lazio Atletica Leggera punta sulla prevenzione. Sono po ...