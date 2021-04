Il direttore di RaiUno svela perché quest’anno non ha schierato programmi contro Amici (Di venerdì 16 aprile 2021) Un film in replica, una partita di calcio, uno show di Christian De Sica ed una fiction in replica: è stata questa la debole (per non dire assente) programmazione che Rai Uno ha schierato il sabato sera contro le nuove puntate del serale di Amici di Maria De Filippi. Non è un caso, infatti, se quest’anno lo share del talent è volato al 28% di share. Ti piace vincere facile? Ponci ponci popopò. A rompere il silenzio è stato Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, che ha dichiarato che è stata una sua decisione quella di spegnere il sabato sera del primo canale a causa del taglio del budget. Avendo a disposizione il budget per tenere accesa una sola serata del week end, Coletta ha puntato tutto sul venerdì: prima col programma di Serena Rossi (l’ultima puntata è prevista per stasera) poi con il ritorno di ... Leggi su biccy (Di venerdì 16 aprile 2021) Un film in replica, una partita di calcio, uno show di Christian De Sica ed una fiction in replica: è stata questa la debole (per non dire assente) programmazione che Rai Uno hail sabato serale nuove puntate del serale didi Maria De Filippi. Non è un caso, infatti, selo share del talent è volato al 28% di share. Ti piace vincere facile? Ponci ponci popopò. A rompere il silenzio è stato Stefano Coletta,di Rai Uno, che ha dichiarato che è stata una sua decisione quella di spegnere il sabato sera del primo canale a causa del taglio del budget. Avendo a disposizione il budget per tenere accesa una sola serata del week end, Coletta ha puntato tutto sul venerdì: prima col programma di Serena Rossi (l’ultima puntata è prevista per stasera) poi con il ritorno di ...

