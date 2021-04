Haiti nel caos, tra violenze urbane e la piaga dei rapimenti. E non ci sono vaccini per la pandemia (Di venerdì 16 aprile 2021) Si dimette il primo ministro Joseph Jouthe, il presidente Jovenel Moïse ha nominato come sostituto l'ex cancelliere Claude Joseph Leggi su rainews (Di venerdì 16 aprile 2021) Si dimette il primo ministro Joseph Jouthe, il presidente Jovenel Moïse ha nominato come sostituto l'ex cancelliere Claude Joseph

Ultime Notizie dalla rete : Haiti nel AMERICA/CILE - Il dramma dei migranti continua, tra ipocrisia, Covid e una nuova legge più rigida Lo scenario era cupo: un assembramento nel mezzo di una pandemia, che implica più infezioni, più ... "Li hanno fatti entrare - ricordiamo gli aerei provenienti da Haiti che arrivavano all'alba e il ...

Haiti, protesta Chiesa contro violenze e scandali/ "Punto di non ritorno vicino"

AMERICA/CILE - Il dramma dei migranti continua, tra ipocrisia, Covid e una nuova legge più rigida Concepción (Agenzia Fides) - "La cosa più dolorosa di tutta questa sfortunata situazione è che il processo migratorio in Cile ha rivelato una catena di situazioni anomale e l'ipocrisia che la sostiene ...

Sequestro di Haiti: contatti con famiglie e congregazioni per la liberazione Il presidente dei vescovi Saturné, in una lettera al presidente del Celam: «Ogni sforzo dei Paesi amici per fare pressione sulle autorità è il benvenuto» ...

