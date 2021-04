Godzilla Kaiju | sono necessari gli umani nei film?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 16 aprile 2021) La pellicolaVs. Kong rappresenta la vera scossa per il Cinema dopo la pandemia, che vedrà nuoviMonsterverse visto il successo senza precedenti che sta riscuotendo nel Mondo. Il mostroda sempre ha affascinato e gli scontri con Kongl’essenza, il sale, il punto focale di quello che gli spettatori vogliono vedere. Quindi la domanda nasce spontanea: c’è davvero bisogno dei protagonisti?, cerchiamo una risposta chiara.-Vs-Kong: volano gli incassi del Monsterverse: i mostrii veri protagonisti? Dopo la prima domanda me ne salta in testa subito una nuova: i veri protagonisti none Kong? la ...