Draghi: “Dal 26 aprile ci sarà di nuovo la zona gialla”. Sulle riaperture: “Priorità a scuole e attività all’aperto” (Di venerdì 16 aprile 2021) Terminata la riunione della cabina di regia. Il premier in conferenza stampa con il ministro Speranza: “Il governo Sulle aperture ha preso un rischio ragionato, fondato sui dati che sono in miglioramento" Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 16 aprile 2021) Terminata la riunione della cabina di regia. Il premier in conferenza stampa con il ministro Speranza: “Il governoaperture ha preso un rischio ragionato, fondato sui dati che sono in miglioramento"

Advertising

AnnalisaChirico : Dal 26 aprile ristoranti e bar aperti anche la sera. Lo annuncerà in giornata il premier Draghi. Il ministro Speran… - matteosalvinimi : La richiesta che la Lega oggi porterà al presidente Draghi è che tutti i soldi nel nuovo Decreto Imprese vengano de… - DantiNicola : Non ho molto altro da aggiungere a quanto scritto oggi dal @nytimes se non un: sì, ne è valsa la pena!… - valeriafedeli : Il messaggio del premier #Draghi di oggi va nella giusta direzione: riaperture dal 26 aprile ma nel segno della sic… - GianlucaPezzar2 : RT @AnnalisaChirico: Dal 26 aprile ristoranti e bar aperti anche la sera. Lo annuncerà in giornata il premier Draghi. Il ministro Speranza… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Dal Decreto bis Draghi: una bomba da 40 miliardi agli italiani! Decreto bis: le misure attese promosse dal governo Draghi Nel frattempo il governo Draghi lavora a tutte le misure per il prossimo Decreto Sostegno bis , introducendo 40 miliardi come cifra per la ...

Draghi: "Dal 26 aprile torna zona gialla, riaperture perché dati migliorano" Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi, elencando le date fissate: "Dal 15 di maggio le piscine all'aperto, per ...

Il premier Draghi: "Dal 26 aprile tornano le zone gialle. Per le riaperture priorità a scuola e attività all'aperto" Draghi ha precisato che dal vertice sulla cabina di regia di regia è emerso che "si è deciso di anticipare al 26 aprile l’introduzione della zona gialla” mentre l'attuale De ...

Draghi dice sì al ritorno della zona gialla dal 26 aprile Lo dice il premier Mario Draghi in una conferenza stampa a palazzo Chigi ... all'aperto e alle scuole", con l'anticipazione dell'allentamento delle misure dal 26 aprile. "Le scuole riaprono in ...

Decreto bis: le misure attese promossegovernoNel frattempo il governolavora a tutte le misure per il prossimo Decreto Sostegno bis , introducendo 40 miliardi come cifra per la ...Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il premier Mario, elencando le date fissate: "15 di maggio le piscine all'aperto, per ...Draghi ha precisato che dal vertice sulla cabina di regia di regia è emerso che "si è deciso di anticipare al 26 aprile l’introduzione della zona gialla” mentre l'attuale De ...Lo dice il premier Mario Draghi in una conferenza stampa a palazzo Chigi ... all'aperto e alle scuole", con l'anticipazione dell'allentamento delle misure dal 26 aprile. "Le scuole riaprono in ...