Delirio al centro vaccinale: lunghe attese, falsi invalidi e bug del sistema. Il racconto (VIDEO) (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Delirio vaccini alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Nel pomeriggio del 15 aprile al centro vaccinale allestito alla Mostra d’Oltremare le somministrazioni delle dosi erano previste per le categorie dei disabili e dei vulnerabili ma sembra che centinaia di persone, pur essendosi registrate sulla piattaforma della Regione Campania come appartenenti a tali categoria, non lo fossero, avendo anche rifiutato di firmare le autocertificazioni, ed avrebbero preteso, anche in modo violento ed aggressivo, di essere vaccinati, tanto che è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Le vicende hanno animato il dibattito durante la Radiazza condotta da Gianni Simioli dove sono intervenute diverse persone raccontando la propria esperienza. “Eravamo in fila, una fila lunghissima. Dopo due ore di attesa, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli –vaccini alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Nel pomeriggio del 15 aprile alallestito alla Mostra d’Oltremare le somministrazioni delle dosi erano previste per le categorie dei disabili e dei vulnerabili ma sembra che centinaia di persone, pur essendosi registrate sulla piattaforma della Regione Campania come appartenenti a tali categoria, non lo fossero, avendo anche rifiutato di firmare le autocertificazioni, ed avrebbero preteso, anche in modo violento ed aggressivo, di essere vaccinati, tanto che è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Le vicende hanno animato il dibattito durante la Radiazza condotta da Gianni Simioli dove sono intervenute diverse persone raccontando la propria esperienza. “Eravamo in fila, una fila lunghissima. Dopo due ore di attesa, ...

ottopagine : Delirio al centro vaccinale della Mostra d’Oltremare #Napoli - ItalianPatriota : RT @RadioSavana: Scene di delirio in centro vaccinale a Napoli. Cittadini ammassati uno sopra l'altro in attesa della dose vaccino. Coloro… - anteprima24 : ** Delirio al centro vaccinale: lunghe attese, falsi invalidi e bug del sistema. Il racconto (VIDEO) **… - mummy53690440 : RT @RadioSavana: Scene di delirio in centro vaccinale a Napoli. Cittadini ammassati uno sopra l'altro in attesa della dose vaccino. Coloro… - Elvira39886599 : RT @RadioSavana: Scene di delirio in centro vaccinale a Napoli. Cittadini ammassati uno sopra l'altro in attesa della dose vaccino. Coloro… -

Ultime Notizie dalla rete : Delirio centro Oms, vietato parlare bene di Luca Zaia: nell'inchiesta spuntano le frasi da cancellare, un caso politico Al centro delle indagini un report che riassumeva la situazione dell'Italia , redatto dai ... Per cosa? Per seppellirci in casa: Roberto Speranza, siamo al delirio

'Sto soffrendo', il nuovo brano del rapper Frenk Atmosfere da ballad r&b dolci e glitterate per edulcorare il delirio di controllo al centro di questa storia e delle migliaia di altre storie come questa, storie che spesso hanno esiti tragici dove ...

Delirio al centro vaccinale della Mostra d’Oltremare, lunghe attese, falsi invalidi e bug del sistema informatico (VIDEO) NAPOLI – Delirio vaccini alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Nel pomeriggio del 15 aprile al centro vaccinale allestito alla Mostra d’Oltremare le somministrazioni delle dosi erano previste per le cate ...

L'audio diffuso da Pippi Mellone. Il caos e le proteste davanti al centro vaccinale con la *FOTO* NARDO' - Il delirio al centro vaccinale in zona industriale. Le persone "spalmate" lungo in cancello. Con litigi continui e ricorrenti tra chi sosteneva di stare prima di un altro. Una organizzazione ...

Aldelle indagini un report che riassumeva la situazione dell'Italia , redatto dai ... Per cosa? Per seppellirci in casa: Roberto Speranza, siamo alAtmosfere da ballad r&b dolci e glitterate per edulcorare ildi controllo aldi questa storia e delle migliaia di altre storie come questa, storie che spesso hanno esiti tragici dove ...NAPOLI – Delirio vaccini alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Nel pomeriggio del 15 aprile al centro vaccinale allestito alla Mostra d’Oltremare le somministrazioni delle dosi erano previste per le cate ...NARDO' - Il delirio al centro vaccinale in zona industriale. Le persone "spalmate" lungo in cancello. Con litigi continui e ricorrenti tra chi sosteneva di stare prima di un altro. Una organizzazione ...