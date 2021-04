Dal 26/4 riaprono cinema, teatri, musei, ok Cts a proposte Franceschini (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dal 26 aprile riaprono teatri, cinema e sale da concerto all'aperto e al chiuso. Il Ministero della cultura rende noto che il Comitato Tecnico Scientifico ha accolto le proposte del Ministro Franceschini per il riavvio delle attività legate al mondo dello spettacolo, permettendo nelle ‘Zone giallè la riapertura di cinema, teatri e sale da concerto sia all'aperto che al chiuso, con l'aumento del pubblico ammissibile. Si passa dal 25% al 50% dei posti occupabili in sala, con un innalzamento a un massimo di 500 spettatori (prima erano 200) nelle sale al chiuso e di 1.000 spettatori (prima erano 400) in quelle all'aperto. Il pubblico, gli artisti e il personale dovranno naturalmente rispettare tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dal 26 aprilee sale da concerto all'aperto e al chiuso. Il Ministero della cultura rende noto che il Comitato Tecnico Scientifico ha accolto ledel Ministroper il riavvio delle attività legate al mondo dello spettacolo, permettendo nelle ‘Zone giallè la riapertura die sale da concerto sia all'aperto che al chiuso, con l'aumento del pubblico ammissibile. Si passa dal 25% al 50% dei posti occupabili in sala, con un innalzamento a un massimo di 500 spettatori (prima erano 200) nelle sale al chiuso e di 1.000 spettatori (prima erano 400) in quelle all'aperto. Il pubblico, gli artisti e il personale dovranno naturalmente rispettare tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli. Il ...

Advertising

LegaSalvini : #Storace: “Entrando al governo le riaperture sono centrali. Fuori dal governo no. Entrando al governo 40 miliardi p… - MediasetTgcom24 : Covid, Franceschini: 'Dal 26 aprile riaprono cinema, teatri e musei' #Coronavirus - DiMarzio : Riaprono gli stadi: dal 1 maggio, accesso consentito fino a mille spettatori in zona gialla - AntonioIanni12 : RT @DiMarzio: Riaprono gli stadi: dal 1 maggio, accesso consentito fino a mille spettatori in zona gialla - Marko_Morandi : RT @Storace: Entrando al governo le riaperture sono centrali. Fuori dal governo no. Entrando al governo 40 miliardi per le imprese. Fuori d… -