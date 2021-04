Covid: tre Regioni restano rosse, la Campania passa ad arancione (Di venerdì 16 aprile 2021) Alla luce dei dati del monitoraggio settimanale Ministero della Salute - Iss sulla diffusione del Covid in Italia, la Campania dovrebbe passare in zona arancione mentre resterebbero in rosso Puglia, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 aprile 2021) Alla luce dei dati del monitoraggio settimanale Ministero della Salute - Iss sulla diffusione delin Italia, ladovrebbere in zonamentre resterebbero in rosso Puglia, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid tre Covid: tre Regioni restano rosse, la Campania passa ad arancione Alla luce dei dati del monitoraggio settimanale Ministero della Salute - Iss sulla diffusione del Covid in Italia, la Campania dovrebbe passare in zona arancione mentre resterebbero in rosso Puglia, Sardegna, Valle d'Aosta. I dati sono al momento in valutazione da parte della cabina di regia e ...

