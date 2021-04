Covid Francia, oggi 36mila contagi e 331 morti (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 36.442 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Francia. Nel riferirne, le autorità sanitarie del Paese precisano che il Covid-19 è responsabile inoltre del decesso di altre 331 persone in ospedali, case per anziani e altre strutture medico-sanitarie. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 36.442 i nuovi casi dio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in. Nel riferirne, le autorità sanitarie del Paese precisano che il-19 è responsabile inoltre del decesso di altre 331 persone in ospedali, case per anziani e altre strutture medico-sanitarie. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Perché Air France può ricevere aiuti di Stato e Alitalia no, secondo l'Ue" ... sotto forma di compensazioni per le perdite legate direttamente alla crisi Covid. Sussidi che, a ... Una somma maggiore di quella messa sul piatto dalla Francia (ma decisamente inferiore agli oltre 1.

“La terza ondata è molto seria” La cancelliera, nel giorno in cui ha ricevuto la sua prima dose di vaccino, è tornata a parlare di una “fase molto seria”.

Due lezioni dalla pandemia Nel paese dei guelfi e dei ghibellini doveva succedere anche che ci si dividesse sui metodi di contrasto alla pandemia. Si sono quindi formate due grandi fazioni, i ‘riaperturisti’ e i ‘chiusuristi’.

