Covid | da piscine a fiere | ecco le date della road map riaperture**

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – Da lunedì 26 aprile, nelle zone gialle, potranno riaprire tutte le attività all’aperto. Una decisione che rappresenta un “rischio ragionato” ma che può diventare una “opportunità straordinaria” a patto di un rigoroso rispetto delle misure di prevenzione. Così il premier Mario Draghi ha riassunto il senso e la portata delle riaperture concoroggi nella cabina di regia del governo. Prime riaperture a cui si accompagna unamap, un calendario per le varie categorie che via via potranno riprendere le attività. L'articolo proviene da Ildenaro.it.