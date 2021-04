“Così non va bene”. Amici 20, attacco frontale a Stefano De Martino. A poco dal serale si scatena la bufera (Di venerdì 16 aprile 2021) Manca ormai poco al nuovo appuntamento con ‘Amici 20’. Nella serata del 17 aprile andrà in onda la quinta puntata, che si preannuncia scoppiettante. Come accade ormai da quando ha avuto il suo inizio, gli spoiler sono tantissimi e infatti è venuto fuori chi potrebbe lasciare anzitempo la scuola. Pare che la sfida finale sarà tra Deddy e Martina e l’annuncio sull’eliminazione sarà dato da Maria De Filippi in casetta. Non si sa ufficialmente chi dovrà abbandonare definitivamente la trasmissione. Voci riferiscono che sia proprio Martina Miliddi a dover salutare tutti, ma bisognerà attendere la puntata per scoprirlo. Intanto, però, è finito nel mirino uno dei giudici di ‘Amici 20’, ovvero Stefano De Martino. A quanto pare non è stato gradito moltissimo il suo atteggiamento assunto nelle precedenti puntate. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Manca ormaial nuovo appuntamento con ‘20’. Nella serata del 17 aprile andrà in onda la quinta puntata, che si preannuncia scoppiettante. Come accade ormai da quando ha avuto il suo inizio, gli spoiler sono tantissimi e infatti è venuto fuori chi potrebbe lasciare anzitempo la scuola. Pare che la sfida finale sarà tra Deddy e Martina e l’annuncio sull’eliminazione sarà dato da Maria De Filippi in casetta. Non si sa ufficialmente chi dovrà abbandonare definitivamente la trasmissione. Voci riferiscono che sia proprio Martina Miliddi a dover salutare tutti, ma bisognerà attendere la puntata per scoprirlo. Intanto, però, è finito nel mirino uno dei giudici di ‘20’, ovveroDe. A quanto pare non è stato gradito moltissimo il suo atteggiamento assunto nelle precedenti puntate. ...

Advertising

fleinaudi : IL RISCHIO ZERO NON ESISTE ! Non è contemplato dalla natura umana. Ed è un bene che sia così. - NicolaPorro : La linea del rigore deriva da ragioni sanitarie, sia pur sbagliate? Forse non è così. Forse c'è un progetto politic… - RobertoBurioni : Se in Italia le istituzioni avessero una voce così autorevole a spiegare cosa succede (al posto di un atroce terror… - ciaosonomiaa : povera serena, è così brava, non se lo merita #Amici20 - CHIXHS_ : RT @seifigx: allora, l'idea è quella di vedere This is us tutti assieme e creare un hastag per commentarlo. provo a capire come fare una li… -

Ultime Notizie dalla rete : Così non Infrastrutture, nominati 29 commissari per sbloccare 57 opere pubbliche Il ministero monitorerà trimestralmente la realizzazione delle diverse fasi, così da rimuovere ...che la procedura prevista dalla normativa in base alla quale sono stati nominati i commissari "non è ...

ASUS ZenFone 8 Mini sarà il top di gamma più compatto del 2021 ... scelta che quest'anno ha intrapreso solo Apple con iPhone 12 mini (che, però, non si vende bene come vi abbiamo raccontato qui ). Dimensioni piccole ma una potenza di tutto riguardo: così si ...

Il ministero monitorerà trimestralmente la realizzazione delle diverse fasi,da rimuovere ...che la procedura prevista dalla normativa in base alla quale sono stati nominati i commissari "è ...... scelta che quest'anno ha intrapreso solo Apple con iPhone 12 mini (che, però,si vende bene come vi abbiamo raccontato qui ). Dimensioni piccole ma una potenza di tutto riguardo:si ...