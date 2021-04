Concorso per l’assunzione di 160 infermieri: la prima prova il prossimo 4 maggio al Teatro Palapartenope di Napoli (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono quasi 7mila le domande di partecipazione alla prova preselettiva del Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 160 infermieri professionali pervenute ai competenti uffici dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Il diario delle prove è stato pubblicato sul sito web aziendale, alla voce “Concorsi pubblici” (https://www.aornmoscati.it/elenco-concorsi), dove è possibile reperire anche gli elenchi nominativi degli ammessi. La prova preselettiva si svolgerà in quattro giornate, dal 4 al 7 maggio 2021, e i candidati sono stati suddivisi in gruppi di 560 a sessione (tre le sessioni previste per ciascuna giornata). Tenuto conto dell’elevato numero dei partecipanti, per garantire il necessario distanziamento e tutte le misure di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono quasi 7mila le domande di partecipazione allapreselettiva delpera tempo indeterminato di 160professionali pervenute ai competenti uffici dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Il diario delle prove è stato pubblicato sul sito web aziendale, alla voce “Concorsi pubblici” (https://www.aornmoscati.it/elenco-concorsi), dove è possibile reperire anche gli elenchi nominativi degli ammessi. Lapreselettiva si svolgerà in quattro giornate, dal 4 al 72021, e i candidati sono stati suddivisi in gruppi di 560 a sessione (tre le sessioni previste per ciascuna giornata). Tenuto conto dell’elevato numero dei partecipanti, per garantire il necessario distanziamento e tutte le misure di ...

Advertising

Giorgiolaporta : Cosa sarebbe successo se in #Lombardia avessero fatto un concorso per soli leghisti? Ecco, è avvenuto nel #Lazio de… - tusciatimes : 25 aprile, la Rete degli Studenti Medi organizza il concorso “Cos’è la Resistenza per te?” - anteprima24 : ** Concorso per l’assunzione di 160 infermieri: la prima prova il prossimo 4 maggio al Teatro Palapartenope di Napo… - ClaudiaGiunti : RT @KeremItalian: Infiniti ringraziamenti per tutti gli studenti che hanno votato nella categoria 'Miglior Duo' per il concorso Ögrencil… - __LiquidSolid__ : RT @Luana_m89: Se vivi in Italia ed hai dei precedenti penali o dei carichi pendenti.. Non potrai partecipare ad un concorso pubblico. Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso per Strage di Bologna, comincia il processo ai presunti mandanti ... in primis l'ex esponente di Avanguardia nazionale Paolo Bellini, accusato di concorso in strage e ... "Un giorno importante per la democrazia, un processo ai mandanti" ha detto il portavoce dei parenti ...

Attendendo I Segni distintivi live. Boom di visualizzazioni per il duo di poliziotti cantautori Una canzone, questa divenuta colonna sonora del settimo concorso letterario nazionale "E adesso ... nell'attesa della venuta qui a Salerno di Fabio Sgrò, attualmente a Milano, per mettere a punto il ...

Modifiche alla viabilità nell’Astigiano per il passaggio del 47° Rally Team 971 Domenica 18 aprile si corre il “47° Rally Team ‘971” (per saperne di più clicca qui --> Nel week end si corre il Rally Team 971 anche sulle strade ...

Fastweb, smart working fino a giugno 2022 (ma a scegliere sarà il dipendente) Il personale ha la possibilità di decidere ogni giorno se recarsi in ufficio oppure lavorare da remoto. Ovviamente in accordo con il proprio responsabile ...

... in primis l'ex esponente di Avanguardia nazionale Paolo Bellini, accusato diin strage e ... "Un giorno importantela democrazia, un processo ai mandanti" ha detto il portavoce dei parenti ...Una canzone, questa divenuta colonna sonora del settimoletterario nazionale "E adesso ... nell'attesa della venuta qui a Salerno di Fabio Sgrò, attualmente a Milano,mettere a punto il ...Domenica 18 aprile si corre il “47° Rally Team ‘971” (per saperne di più clicca qui --> Nel week end si corre il Rally Team 971 anche sulle strade ...Il personale ha la possibilità di decidere ogni giorno se recarsi in ufficio oppure lavorare da remoto. Ovviamente in accordo con il proprio responsabile ...