Commedia “la musica” in onda su RAI 5 (Di venerdì 16 aprile 2021) La musica è una Commedia che RAI 5 propone nella mattinata del 16 aprile. Massimo riserbo su cast, edizio e personaggi. T Ti diamo solo qualche piccolo anteprima sulla trama: protagonisti della storia sono Michael e Anne Marie coniugi che si rivedono dopo tempo in occasione del loro divorzio. Una sera, ritrovandosi a pernottare nello stesso albergo, decidono di dirsi tutte le verità che non hanno mai avuto il coraggio di svelarsi quando vivevano insieme. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 16 aprile 2021) Laè unache RAI 5 propone nella mattinata del 16 aprile. Massimo riserbo su cast, edizio e personaggi. T Ti diamo solo qualche piccolo anteprima sulla trama: protagonisti della storia sono Michael e Anne Marie coniugi che si rivedono dopo tempo in occasione del loro divorzio. Una sera, ritrovandosi a pernottare nello stesso albergo, decidono di dirsi tutte le verità che non hanno mai avuto il coraggio di svelarsi quando vivevano insieme. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

Advertising

cesarebrogi1 : RT @vanarda: Roberto Benigni non è solo Jonnhy Stecchino e la Divina Commedia. Roberto Benigni sono 50 anni di musica, teatro, letteratura,… - OverlookHotel71 : RT @vanarda: Roberto Benigni non è solo Jonnhy Stecchino e la Divina Commedia. Roberto Benigni sono 50 anni di musica, teatro, letteratura,… - DivinaCommediaQ : RT @vanarda: Roberto Benigni non è solo Jonnhy Stecchino e la Divina Commedia. Roberto Benigni sono 50 anni di musica, teatro, letteratura,… - vanarda : Roberto Benigni non è solo Jonnhy Stecchino e la Divina Commedia. Roberto Benigni sono 50 anni di musica, teatro, l… - LucaBardiani : RT @PippoLamberti: Paolo Belli : Guardo gli asini che volano nel ciel (Stan Laurel ed Olive... -