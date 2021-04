Cesare Cremonini, rinviato il tour 2021: entro il 30 aprile le nuove date e i biglietti [VIDEO] (Di venerdì 16 aprile 2021) Riprogrammato il tour del cantante bolognese Cremonini Stadi 2021. Le date slittano al 2022: nuove date e biglietti entro il 30 aprile Le date del tour nazionale di Cesare Cremonini slittano all’estate del 2022. Lo hanno fatto sapere oggi gli organizzatori in un comunicato. In particolare, il promoter del tour comunica che il nuovo calendario sarà reso noto entro il 30 aprile 2021, anticipando sin da ora che i biglietti emessi in precedenza rimarranno validi per i nuovi eventi live del cantante bolognese. Di seguito le date originarie del Cremonini ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 16 aprile 2021) Riprogrammato ildel cantante bologneseStadi. Leslittano al 2022:il 30Ledelnazionale dislittano all’estate del 2022. Lo hanno fatto sapere oggi gli organizzatori in un comunicato. In particolare, il promoter delcomunica che il nuovo calendario sarà reso notoil 30, anticipando sin da ora che iemessi in precedenza rimarranno validi per i nuovi eventi live del cantante bolognese. Di seguito leoriginarie del...

Ultime Notizie dalla rete : Cesare Cremonini Sto con Cremonini, la musica riparta Gentile direttore, ho letto l'appello lanciato ieri da Cesare Cremonini sul vostro giornale. Non credo mi facciano velo né la stima personale verso Cesare, né la sua provenienza dalla straordinaria scuola emiliano - romagnola, se dico che le riflessioni ...

Cesare Cremonini: il tour negli stadi viene posticipato al 2022 Con una nota di pochi minuti fa, Live Nation Italia informa che i concerti di Cesare Cremonini saranno posticipati al 2022. 'I concerti di Cesare Cremonini previsti nei più importanti stadi italiani a giugno 2021 verranno riprogrammati nell'estate 2022. Saremo in grado di ...

Vasco, Cremonini e Zucchero rinviano Concerti nel 2022 L’emergenza sanitaria non fa sconti e anche e Vasco Rossi (foto sopra), Cesare Cremonini (in basso) e Zucchero annunciano lo spostamento al 2022 dei concerti previsti quest’anno. Cremonini annuncerà l ...

