Can Yaman e Diletta Leotta: Amore al Capolinea? (Di venerdì 16 aprile 2021) Sembrerebbe essere già terminata la storia d’Amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. L’attore avrebbe lasciato l’italia per tornare in Turchia. Ma cosa è davvero successo? Amore al Capolinea per il tenebroso attore turco, Can Yaman e la bellissima Diletta Leotta? Le ultime indiscrezioni sembrano confermare la rottura. Dopo la chiusura del suo profilo instagram, di Can Yaman si sono perse le tracce. L’attore avrebbe addirittura deciso di ritornare in Turchia e dire addio all’Italia. Ma cosa sarà accaduto? Nel frattempo, Diletta Leotta intervistata su questo argomento ha risposto ai giornalisti con un secco NO COMMENT, lasciando presagire ai fan che qualcosa nella loro unione sia giunta al ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 16 aprile 2021) Sembrerebbe essere già terminata la storia d’tra Can. L’attore avrebbe lasciato l’italia per tornare in Turchia. Ma cosa è davvero successo?alper il tenebroso attore turco, Cane la bellissima? Le ultime indiscrezioni sembrano confermare la rottura. Dopo la chiusura del suo profilo instagram, di Cansi sono perse le tracce. L’attore avrebbe addirittura deciso di ritornare in Turchia e dire addio all’Italia. Ma cosa sarà accaduto? Nel frattempo,intervistata su questo argomento ha risposto ai giornalisti con un secco NO COMMENT, lasciando presagire ai fan che qualcosa nella loro unione sia giunta al ...

Advertising

VanityFairIt : L'attore ha cancellato il suo profilo, senza alcuna spiegazione per i suoi 8 milioni di follower #CanYaman - DonnaModerna : Ecco chi è #CanYaman, il divo turco che ha mandato in tilt l'Italia - marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - xamala_ : RT @cheTVfa: ?? Tre nuove serie in arrivo su #Canale5: dalla Turchia #MrWrong (con Can Yaman), #LoveIsInTheAir e dalla Spagna #GranHotel. La… - emmemme77 : RT @cheTVfa: ?? Tre nuove serie in arrivo su #Canale5: dalla Turchia #MrWrong (con Can Yaman), #LoveIsInTheAir e dalla Spagna #GranHotel. La… -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Can Yaman e Diletta Leotta, storia d'amore al capolinea: ecco le prove La storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta sarebbe finita . Ai fan non sono sfuggiti diversi indizi che darebbero la relazione al capolinea, mentre cresce la preoccupazione per la scomparsa dell'account social dell'...

'Sta con lui!'. Isola dei Famosi, svelato il mistero sul fidanzato di Beatrice Marchetti. Porta chiusa per Awed Can Yaman, arriva la soffiata: la decisione di Mediaset sull'attore turco Pubblicato il 16 - 04 - 2021 alle ore 18:03. Ultima modifica il 16 - 04 - 2021 alle ore 18:03 /

Can Yaman si cancella da Instagram? L’affascinante Can Yaman recentemente è letteralmente sparito da Instagram. Il profilo social dell’attore infatti non è ...

Rottura tra JLo e A-Rod: "Meglio da amici", ma lei tiene l'anello da 2 mln Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati ufficialmente. Dopo due anni di fidanzamento la cantante e il campione di baseball hanno deciso di tornare single: “Meglio da amici”, ha fatto sapere l ...

La storia d'amore trae Diletta Leotta sarebbe finita . Ai fan non sono sfuggiti diversi indizi che darebbero la relazione al capolinea, mentre cresce la preoccupazione per la scomparsa dell'account social dell'..., arriva la soffiata: la decisione di Mediaset sull'attore turco Pubblicato il 16 - 04 - 2021 alle ore 18:03. Ultima modifica il 16 - 04 - 2021 alle ore 18:03 /L’affascinante Can Yaman recentemente è letteralmente sparito da Instagram. Il profilo social dell’attore infatti non è ...Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati ufficialmente. Dopo due anni di fidanzamento la cantante e il campione di baseball hanno deciso di tornare single: “Meglio da amici”, ha fatto sapere l ...