Borsa, Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,49%, Nasdaq +0,10% (Di venerdì 16 aprile 2021) Wall Street chiude positiva. Il Dow Jones sale dello 0,49% a 34.201,99 punti, il Nasdaq dello 0,10% a 14.052,34 punti mentre lo S&P 500 guadagna lo 0,37% a 4.185,66 punti. Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 aprile 2021)positiva. Il Dowsale dello 0,49% a 34.201,99 punti, ildello 0,10% a 14.052,34 punti mentre lo S&P 500 guadagna lo 0,37% a 4.185,66 punti.

Squarespace, richiesta alla SEC per quotazione con direct listing Squarespace , società statunitense di creazione e hosting di siti Web, ha annunciato che si quoterà a Wall Street in una comunicazione alla SEC. Lo sbarco in Borsa avverrà tramite direct listing sul New York Stock Exchange, seguendo le orme di tutte le principali quotazioni dirette ad eccezione di ...

Squarespace, richiesta alla SEC per quotazione con direct listing Squarespace, società statunitense di creazione e hosting di siti Web, ha annunciato che si quoterà a Wall Street in una comunicazione alla SEC.

