Big data | tecnologia non vuol dire democrazia

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tutto positivo lo sviluppo della? È sempre radioso il futuro della tecnica? Accanto a innegabili benefici per la collettività, evidenti alle dimostrazioni pratiche, molti sono i problemi. Ci sono anche conseguenze dannose, pericolose o semplicemente indesiderabili. L’intera collettività, oltre che i singoli, può rimetterci. A breve termine, oppure un domani. Sono preoccupanti certi sviluppi dell’innovazione. Il progresso presenta un’ambiguità di fondo. Raramente ne siamo consapevoli e ci attrezziamo per contrastarne i rischi. La rete informatica è sottoposta ad attacchi dagli hackhers: dati personali e informazioni generali, per esempio su sicurezza nazionale, economia, sanità, non sono al sicuro una volta immessi nel web attraverso i computer. Iniziano un lungo viaggio e non si sa quali possano essere gli approdi. Mal protetti contro i furti, sono alla ...