Benevento | i primi risultati dei tamponi al Palatedeschi | 22 i positivi

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono complessivamente 1.334, 22 dei qualial Covid-19, iantigenici somministrati gratuitamente nei4 giorni della campagna di prevenzione sanitaria organizzata dal Comune dipresso il. A renderlo noto è il sindaco Clemente Mastella, che spiega: “I cittadinial test rapido sono stati immediatamente informati, inseriti nella piattaforma Sinfonia e sottoposti al riscontro del test molecolare per la conferma dellatà. In questo modo abbiamo evitato che potessero contribuire alla diffusione del virus, nella maggior parte dei casi inconsapevolmente in quanto non presentavano sintomi ricollegabili in qualche modo al Covid-19. Questi ...

