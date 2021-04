"AstraZeneca? Stop definitivo in Ue" Da Parigi bomba sulle vaccinazioni (Di venerdì 16 aprile 2021) Il ministro francese dell'Industria Agne's Pannier-Runacher considera "fortemente probabile" che l'Unione europea non rinnovi il contratto per i vaccini di AstraZeneca, privilegiando la stipula di ulteriori accordi con Pfizer e Moderna Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 16 aprile 2021) Il ministro francese dell'Industria Agne's Pannier-Runacher considera "fortemente probabile" che l'Unione europea non rinnovi il contratto per i vaccini di, privilegiando la stipula di ulteriori accordi con Pfizer e Moderna Segui su affaritaliani.it

Advertising

Agenzia_Ansa : La direttrice dell'Agenzia del farmaco danese è svenuta durante la conferenza stampa nella quale ha annunciato lo s… - Agenzia_Ansa : Tanja Erichsen, direttrice dell'Agenzia del farmaco danese è svenuta durante la conferenza stampa nella quale ha an… - Agenzia_Ansa : Oggi verrà diffuso un programma aggiornato delle vaccinazioni, nel quale il farmaco della compagnia anglo-svedese n… - abcdeg_k : RT @ladyonorato: L’esercito serve completo e in forze. Quindi hanno capito che i rischi/benefici andavano meglio soppesati... ??https://t.c… - 7urz : RT @siriomerenda: #Danimarca: annuncia stop al vaccino #AstraZeneca e sviene in diretta...EMA si prende tre giorni di tempo per valutare se… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Stop VACCINI ABRUZZO: TENSIONI TRA VERI' E BRUCCHI, MARSILIO PERDE STAFFE DAVANTI AI GIORNALISTI ...non ce li hanno dati! Oggi dobbiamo convincere le persone una ad una a vaccinarsi con Astrazeneca, ... ha bacchettato le quattro Asl per lo stop a Pasqua e Pasquetta delle vaccinazioni, evenienza ...

Vaccini e caso AstraZ: solo 17 hanno rinunciato Sull'onda di alcune vicende riportate dai media, dallo stop definitivo della Danimarca ad AstraZeneca fino ai problemi con il Johnson e Johnson, capita che le anamnesi si facciano più lunghe e ci sia ...

Vaccini anti-covid, Lanzarin: In Veneto quantitativi puntuali solo di Pfizer Dei quattro tipi di vaccini previsti dal piano nazionale di immunizzazione, il Veneto si ritrova ad avere piena certezza solo sui quantitativi di Pfizer-Biontech ...

AstraZeneca, in Norvegia eliminato da piano vaccini Dopo la Danimarca anche la Norvegia elimina il vaccino AstraZeneca dal suo piano vaccinale contro il Covid. Lo ha annunciato l'Istituto norvegese di ...

...non ce li hanno dati! Oggi dobbiamo convincere le persone una ad una a vaccinarsi con, ... ha bacchettato le quattro Asl per loa Pasqua e Pasquetta delle vaccinazioni, evenienza ...Sull'onda di alcune vicende riportate dai media, dallodefinitivo della Danimarca adfino ai problemi con il Johnson e Johnson, capita che le anamnesi si facciano più lunghe e ci sia ...Dei quattro tipi di vaccini previsti dal piano nazionale di immunizzazione, il Veneto si ritrova ad avere piena certezza solo sui quantitativi di Pfizer-Biontech ...Dopo la Danimarca anche la Norvegia elimina il vaccino AstraZeneca dal suo piano vaccinale contro il Covid. Lo ha annunciato l'Istituto norvegese di ...