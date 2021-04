Amici 20 Serale, Anticipazioni Quinta Puntata: Ecco l’Eliminato! (Di venerdì 16 aprile 2021) Amici 20 Serale, Anticipazioni Quinta Puntata: Ospiti della serata, Raoul Bova e Loredana Bertè. Alessandro batte sia Giulia che Sangiovanni. Serena vince su Martina. Ad essere eliminata dalla scuola di Amici, è Martina! Amici 20 Serale, Anticipazioni Quinta Puntata: Celentano-Zerbi vincono ancora! Sangiovanni vince ancora! Presso gli studi Titanus di Roma, si è registrata poche ore fa la nuovissima ed emozionante Puntata di Amici. Allo stato attuale possiamo affermare che sono rimaste solo 3 ragazze che ricoprono il ruolo nel circuito ballo: Giulia, Martina, Serena. Mentre per quanto riguarda i ragazzi, in gara per il circuito danza, sono rimasti Alessandro e ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 16 aprile 2021)20: Ospiti della serata, Raoul Bova e Loredana Bertè. Alessandro batte sia Giulia che Sangiovanni. Serena vince su Martina. Ad essere eliminata dalla scuola di, è Martina!20: Celentano-Zerbi vincono ancora! Sangiovanni vince ancora! Presso gli studi Titanus di Roma, si è registrata poche ore fa la nuovissima ed emozionantedi. Allo stato attuale possiamo affermare che sono rimaste solo 3 ragazze che ricoprono il ruolo nel circuito ballo: Giulia, Martina, Serena. Mentre per quanto riguarda i ragazzi, in gara per il circuito danza, sono rimasti Alessandro e ...

Amici20, Enula si confessa a Verissimo 'Grata per questa esperienza'. Toffanin sopresa Leggi anche > Enula, la cantate eliminata nel corso della quarta puntata del serale di nella sua prima intervista tv a Verissimo, racconta le emozioni di questo momento. 'Sarò eternamente grata per ...'

Amici 20 Anna Pettinelli durissimo attacco a Aka7even "Io ti ?" Vanno in onda da alcune settimane le nuove puntate del serale di Amici 20 nel corso delle quali è cresciuta sempre di più l'incomprensione tra la maestra di canto Anna Pettinelli e l'allievo Aka7even . Nello specifico la professoressa, delusa dalle ...

AMICI, anticipazioni quinta puntata di sabato 17 aprile Sabato 17 aprile, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata di Amici. Il talent show, condotto da Maria De Filippi, è al giro di boa, infatti mancano soltanto quattro puntate di sfi ...

