19enne avvelena e uccide il padre nel Bolognese | ritrovato un bicchiere sospetto

(Di venerdì 16 aprile 2021) Un caso di cronaca che viene dal, dove un ragazzo di 19 anni avrebbeto ile la madre. L’uomo è statoormai morto dalle forze dell’ordine e dai sanitari del 188 giunti sul posto, mentre la madre del giovaneè stata portata in ospedale con urgenza.ile la madre Un giovanenella serata di ieri a Ceretolo di Casalecchio, in provincia di Bologna, ha chiamato i carabinieri e si è poi costituito. La chiamata alle forze dell’ordine è arrivata intorno alle 22 di ieri sera. A loro ilavrebbe raccontato di averto i genitori. Immediatamente sono stati inviati i soccorsi alla casa del giovane per i due coniugi ma quando i soccorritori del 118 ...

Advertising

Piergiulio58 : Casalecchio di Reno, il 19enne che ha avvelenato la madre e il patrigno. - fisco24_info : Bologna, avvelena la madre e il suo compagno: fermato 19enne: L'uomo è morto. La donna è ricoverata in gravi condiz… - SilviaSplendori : RT @TgLa7: Avvelena genitori, morto il padre e grave la madre; arrestato 19enne - AvvMennillo : 19enne avvelena i genitori: morto il padre, grave la madre - askanews_ita : A Bologna un 19enne avvelena i genitori e poi si costituisce ai carabinieri. Morto il padre, grave la madre.… -

Ultime Notizie dalla rete : 19enne avvelena

La tragedia nel Bolognese: unha avvelenato entrambe i genitori. Il padre è morto, la madre è in fin di vita. Arrestato per omicidio aggravato Tragedia familiare che si è consumata nell'arco di pochi minuti. A Ceretolo di ...9.13e uccide patrigno, fermato Avrebbe avvelenato la madre e il suo compagno, uccidendo quest'... E' successo ieri sera a Ceretolo di Casalecchio(Bologna) e un, che si è costituito ai ...Sono in corso indagini per stabilire movente e modalità: è stato trovato un bicchiere in cucina, con una sostanza che sarà analizzata dalla Scientifica dell'Arma E' successo ieri sera a Ceretolo di Ca ...Dramma familiare in Emilia Romagna . Ha avvelenato la madre di 56 anni , ora ricoverata in gravi condizioni, e il compagno della donn a, sempre ...