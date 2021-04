Xbox e Microsoft in trattative per pubblicare un gioco AAA di terze parti ambientato in un 'ambizioso mondo connesso'? (Di giovedì 15 aprile 2021) Con una serie di grandi studi, il portfolio first party di Microsoft è diventato rapidamente una forza da non sottovalutare, dato che conta artisti del calibro di Bethesda, id Software, Ninja Theory, Obsidian Entertainment e molti altri. Detto questo, Microsoft sembra avere ancora altri assi nella manica. In un articolo recentemente pubblicato da Jez Corden di Windows Central, che in passato è stato un credibile insider di Microsoft, afferma che l'ala Xbox Global Publishing di Microsoft è pronta a pubblicare un gioco sviluppato da un team di terze parti AAA etichettato come "importante" e che sarà ambientato in "un ambizioso mondo connesso". Sentendo queste parole ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 aprile 2021) Con una serie di grandi studi, il portfolio first party diè diventato rapidamente una forza da non sottovalutare, dato che conta artisti del calibro di Bethesda, id Software, Ninja Theory, Obsidian Entertainment e molti altri. Detto questo,sembra avere ancora altri assi nella manica. In un articolo recentemente pubblicato da Jez Corden di Windows Central, che in passato è stato un credibile insider di, afferma che l'alaGlobal Publishing diè pronta aunsviluppato da un team diAAA etichettato come "importante" e che saràin "un". Sentendo queste parole ...

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Microsoft Microsoft Flight Simulator: Xbox regala 2 PC decisamente esagerati L'annuncio è stato fatto in questi giorni su Twitter, dove l'account di Xbox Francia ha indetto un concorso con in palio due PC davvero molto curiosi. Restando perfettamente in tema Microsoft Flight ...

Xbox e Unity si uniscono all'iniziativa giapponese Indie Game Incubator (lo studio dietro God Eater 3, Fate/Extella Link, Daemon X Machina) questo febbraio, ha ricevuto ufficialmente il supporto di due grandi protagonisti del settore come Xbox di Microsoft e Unity ...

Xbox e Microsoft in trattative per pubblicare un gioco AAA di terze parti ambientato in un 'ambizioso mondo connesso'? Secondo gli ultimi rumor, Xbox e Microsoft sono in trattativa per pubblicare un gioco AAA di terze parti con 'un mondo interconnesso'.

Microsoft Flight Simulator, Xbox France celebra il 'World Update 4' mettendo in palio un PC a forma di turbina di aereo Xbox France festeggia il nuovo aggiornamento di Microsoft Flight Simulator mettendo in palio un PC a forma di turbina.

