Usa | sanzioni a Mosca ed espulsione di 10 diplomatici russi | interferenze elettorali

Usa, l'amministrazione Biden pronta a nuove sanzioni contro la Russia - Le sanzioni riguarderanno funzionari dell'intelligence e del governo e le entità coinvolte nell'intrusione informatica - Usa: Biden annuncia oggi sanzioni alla Russia ed espulsioni di diplomatici - Sanzioni Usa Vs Russia - Tensioni Usa Russia Dopo le sanzioni dell'amministrazione Biden, il ministero degli Esteri russo ha convocato

Prima dell'annuncio, il Cremlino , citato dall'agenzia Interfax, aveva fatto sapere che le nuovenon aiutererebbero i piani per il summit Putin - Biden. "Il fatto che, diciamo, le ...... John Sullivan, stato convocato al ministero degli Esteri russo dopo l annuncio dellecontro la Russia da parte degli. Sar una discussione dura per la parte americana , ha fatto sapere ...(LaPresse) – “Gli alleati della Nato sostengono e sono solidali con gli Stati Uniti”, dopo l’annuncio delle sanzioni per rispondere “alle attività destabilizzanti della Russia”. Lo ha affermato l’Alle ...Biden annuncia nuove sanzioni contro la Russia per il suo coinvolgimento nell’attacco hacker SolarWinds e per le interferenze elettorali.