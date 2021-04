Uomini e Donne | puntata di oggi 15 aprile 2021 | il ritorno di Ida Platano

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 15 aprile 2021) Più volte ipotizzato (soprattutto dai fan), ma mai verificatosi, ildi Idafinalmente è realtà: nelladel talk-show di Canale 5 in ondapomeriggio, giovedì 15, la dama farà il suo ingresso in studio per rimettersi in gioco e cercare nuovamente l’amore nella trasmissione che quasi tre anni fa le fece conoscere Riccardo Guarnieri, col quale ha avuto una lunga e travagliata storia fatta di rotture e riavvicinamenti plateali. Ildi IdaOra che Riccardo è uscito dal programma per viversi nella quotidianità, lontano dalle telecamere, la sua storia con la dama Roberta Di Padua, Ida deve essersi sentita ...