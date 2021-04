Uccisa dal marito con una falce sotto gli occhi del figlio di 10 anni: lo aveva appena lasciato (Di giovedì 15 aprile 2021) Voleva lasciare il marito e lui l’ha Uccisa davanti agli occhi del figlio di 10 anni con una falce. Poi si è dato alla fuga con la sua auto. Quando la polizia è arrivata sul posto, dopo la chiamata dei vicini allarmati da un’accesa discussione tra i due, ha trovato la donna priva di vita insieme al figlio, ora affidato alle cure dei suoi parenti e, secondo quanto riferito dalla stampa locale, è ora sottoposto a consulenza psicologica per affrontare lo choc di ciò a cui ha assistito. Una storia choc che arriva dal Brasile. Telma Rabero, questo il nome della vittima, è stata assassinata da Jadir Souza da Silva, 51 anni: lui non accettava la decisione di lei di mettere fine al loro matrimonio.



Matrimonio che pare fosse in crisi da ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Voleva lasciare ile lui l’hadavanti aglideldi 10con una. Poi si è dato alla fuga con la sua auto. Quando la polizia è arrivata sul posto, dopo la chiamata dei vicini allarmati da un’accesa discussione tra i due, ha trovato la donna priva di vita insieme al, ora affidato alle cure dei suoi parenti e, secondo quanto riferito dalla stampa locale, è oraposto a consulenza psicologica per affrontare lo choc di ciò a cui ha assistito. Una storia choc che arriva dal Brasile. Telma Rabero, questo il nome della vittima, è stata assassinata da Jadir Souza da Silva, 51: lui non accettava la decisione di lei di mettere fine al loro matrimonio.Matrimonio che pare fosse in crisi da ...

Advertising

pinoapprendi : RT @AlessandroIenzi: Dopo 9 anni ancora nessun risarcimento per le figlie di Rosanna Lisa Siciliano, uccisa, a Palermo , a 37 anni con la p… - FOLKVSTYLES : @ktharvs preferirei essere uccisa dal lupo visto che abbiamo la prof incazzata nera con noi e deve interrogarci i futuri che non so - tusciaweb : Addio alla dotoressa Maria Foglia, vittima del Covid Viterbo - Uccisa dal Covid, se ne è andata a 75 anni anche l… - ginugiola : Panificio Lomazzi, la titolare Luisa uccisa dal Covid. Il quartiere ricorda i suoi sessant'anni di carriera… - Anto25688401 : RT @Esquivel__Rulez: @bestxnialler e poi come ha detto il pm, si è trattato di una vendetta, non è detto che l'abbiano uccisa, ma solo stra… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccisa dal Donna massacrata con una falce dal marito di fronte al figlio La donna voleva lasciare il marito, lui l'ha uccisa. Lei voleva lasciarlo e lui l'ha massacrata davanti al figlio di 10 anni. Telma Rabero, 44 anni è stata barbaramente assassinata dal marito, il ...

Dottoressa aggredita e salvata da un ambulante, 7 anni per l'autore ... evitò che la dottoressa potesse essere uccisa. El Aoudi si lanciò sull'aggressore e riuscì a farlo ... Per quel suo gesto Mustapha El Aoudi è stato nominato cavaliere della Repubblica dal presidente ...

Uccisa davanti ai figli: «Susy colpita dal marito 14 volte» Giornale di Brescia Francesca Fantoni fu «massacrata» Il patologo: «Mai vista una cosa simile» È passato oltre un anno. Ma è come se quel corpo denudato abbandonato tra i rovi e coperto da un piumino nero fosse ancora lì. O quel volto, «marcatamente tumefatto, completamente deformato dalle tant ...

Insieme per 59 anni, uccisi in una settimana dal Covid Insieme per una vita, insieme anche in Paradiso. Il Covid ha stroncato entrambi, a pochi giorni di distanza uno dall’altra. E non poteva essere diversamente. La storia di Francesca Fortini, 86 anni il ...

La donna voleva lasciare il marito, lui l'ha. Lei voleva lasciarlo e lui l'ha massacrata davanti al figlio di 10 anni. Telma Rabero, 44 anni è stata barbaramente assassinatamarito, il ...... evitò che la dottoressa potesse essere. El Aoudi si lanciò sull'aggressore e riuscì a farlo ... Per quel suo gesto Mustapha El Aoudi è stato nominato cavaliere della Repubblicapresidente ...È passato oltre un anno. Ma è come se quel corpo denudato abbandonato tra i rovi e coperto da un piumino nero fosse ancora lì. O quel volto, «marcatamente tumefatto, completamente deformato dalle tant ...Insieme per una vita, insieme anche in Paradiso. Il Covid ha stroncato entrambi, a pochi giorni di distanza uno dall’altra. E non poteva essere diversamente. La storia di Francesca Fortini, 86 anni il ...