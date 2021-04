Trash Italiano scompare da Instagram | mossa di marketing o fine di un’era?

(Di giovedì 15 aprile 2021) Da ore si discute sull’improvvisa scomparsa della paginadi: diverse le ipotesi emerse. Milioni di utentisono rimasti di stucco nell’osservare come la pagina disia improvvisamente scomparsa. Se in questo momento cercate di visualizzarla, infatti, vi spunta la scritta: “Siamo spiacenti, questa pagina non è disponibile”. Solitamente questo messaggio appare quando la pagina viene cancellata o dal proprietario dell’account o dal social stesso. Difficile pensare che il titolare della pagina, seguita da 3,7 milioni di persone, possa aver deciso di abbandonare di punto in bianco. D’altronde se così fosse anche il profilo Twitter sarebbe stato disabilitato ed al momento risulta ancora attivo. Ma allora cos’è successo? Una ...

Anna22022019 : RT @Marcoaddirlo: Trash Italiano che vuole creare Hype Ma si ritrova tutta la popolazione che festeggia la sua chiusura #trashitaliano ht… - dreamyplume : Prima Yahoo Answers, ora Trash Italiano. CHE STA SUCCEDENDO? ?? - dontblamelisa : RT @awexvkjhl: ha fatto chiudere lei trash italiano - alepaini96 : Io, i fans di Ermal Meta e i followers di Tommaso Zorzi in questo momento vedendo che Trash Italiano è stato bannat… - ManuelHolmes_ : Tranquilli raga, non c'è bisogno di allenarsi. Trash Italiano avrà spento finalmente la tv e sarà uscito di casa. -

