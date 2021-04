Studentessa bendata:flashmob fuori Ufficio scolastico Veneto (Di giovedì 15 aprile 2021) Bendati davanti all'Ufficio scolastico del Veneto: è il flashmob organizzato dalla Rete degli Studenti Medi "per denunciare gli episodi di umiliazioni durante le interrogazioni e le verifiche in dad e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Bendati davanti all'del: è ilorganizzato dalla Rete degli Studenti Medi "per denunciare gli episodi di umiliazioni durante le interrogazioni e le verifiche in dad e ...

e i genitori dad che parte stanno? sorpresa, con la prof che ha bendato la studentessa... 1 - I GENITORI STANNO CON LA PROF CHE HA BENDATO LA STUDENTESSA Miriamo Romano per 'Libero Quotidiano' RAGAZZINA BENDATA IN DAD Il caso è esploso nei giorni scorsi e prima di arrivare alle reazioni, che sono forse il nocciolo della questione, ...

Gli studenti sulla prof delle interrogazioni bendati in dad: “Transfobica, mi diceva: ‘Non sei un uomo’” Nuove accuse contro l’insegnante che avrebbe costretto una ragazzina di 15 anni a sostenere un’interrogazione a distanza bendata ...

