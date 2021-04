Serie A | caos Dal Pino | sette club chiedono le sue dimissioni

(Di giovedì 15 aprile 2021) Cattiva gestione e poca chiarezza, questi gli atti denunciati dasquadre a sfavore del presidente DalIn Lega sta iniziando un altro polverone. In sede sono arrivate infatti due lettere di sfiducia da parte di alcune squadre del nostro massimo campionato, a sfavore del presidente della LegaA Dal. Come riporta “Il Sole 24 Ore“, in una prima lettera era contenuta una richiesta formale di, e nell’altra addirittura una possibile denuncia per cattiva gestione. Iprotagonisti della denuncia sono: Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona. Le societàesplicitamente a Daldi lasciare il posto di presidente e, facendosi aiutare dallo Studio Chiomenti,, ...

Advertising

infoitsport : Serie A Dal Pino sotto accusa, caos sui diritti tv: intervengono 7 club - BiagiomF : Caos Napoli: divorzio De Laurentiis-Gattuso, il commento di Di Caro - La Gazzetta dello Sport Mi piacerebbe poter q… - Fprime86 : RT @forumJuventus: [Il Sole 24 Ore] Serie A nel caos: La Juve e altri sei club chiedono le dimissioni di Dal Pino per cattiva gestione ?? h… - viadellala14g : RT @forumJuventus: [Il Sole 24 Ore] Serie A nel caos: La Juve e altri sei club chiedono le dimissioni di Dal Pino per cattiva gestione ?? h… - sudistadoc : Ecco a voi... la feccia dei giornali italiani, la @Gazzetta_it Caos Napoli: prima del tecnico c'è sempre l'uomo. E… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie caos

... al netto delle vaccinazioni ancora non a ritmo sfrenato, al di là delsullo stop ad ... Prende infine quota l'ipotesi di allentare le misure "step by step", offrendo unadi 'date obiettivo' ......© sdecoret/iStockphoto Mauro Meggiolaro 15.04.2021 Leggi più tardi "Oggi saremmo in mezzo a un... Joe Biden ha subito revocato unadi ordini esecutivi e memorandum firmati da Donald Trump. ...Il bilancio totale con Massa, se si contano solo le partite della massima serie, non è per nulla positivo ... il quale giocò quella sfida nonostante il caos tamponi creatosi in quel momento in casa ...Tutte le nuove serie tv da vedere ad Aprile su Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus e Sky. Le 10 serie da non perdere con tutti i dettagli su cast e trame ...