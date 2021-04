Sassuolo, Locatelli chiama le big: “Sono pronto, valuto anche un’esperienza all’estero” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Sono pronto per una grande squadra, ora Sono cresciuto. E anche giocare all’estero può essere un’opzione, in questo momento non mi precludo niente. Non so se questo sarà il mio ultimo anno al Sassuolo o cosa mi riserveràil futuro. Quando e se ci saranno delle opportunità, le valuteremo tutti insieme“. Lo ha detto Manuel Locatelli in un’intervista al Corriere dello Sport, in cui non ha nascosto le sue ambizioni dopo l’inizio di carriera al Milan e l’esplosione nel club neroverde con De Zerbi. Prima del calciomercato, però, Locatelli vuole finire al meglio la stagione con il Sassuolo “L’obiettivo è chiudere il campionato all’ottavo posto. Europa? Non credo, anche perché le prime sette stanno andando forte, mentre noi in ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) “per una grande squadra, oracresciuto. Egiocarepuò essere un’opzione, in questo momento non mi precludo niente. Non so se questo sarà il mio ultimo anno alo cosa mi riserveràil futuro. Quando e se ci saranno delle opportunità, le valuteremo tutti insieme“. Lo ha detto Manuelin un’intervista al Corriere dello Sport, in cui non ha nascosto le sue ambizioni dopo l’inizio di carriera al Milan e l’esplosione nel club neroverde con De Zerbi. Prima del calciomercato, però,vuole finire al meglio la stagione con il“L’obiettivo è chiudere il campionato all’ottavo posto. Europa? Non credo,perché le prime sette stanno andando forte, mentre noi in ...

