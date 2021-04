PSG, Neymar sorprende tutti: “Alla fine della carriera mi darò al poker” (Di giovedì 15 aprile 2021) Quando terminerò la mia carriera sul campo mi dedicherò al poker.PSG, Al-Khelaifi: “In Champions League abbiamo un obiettivo. Futuro Neymar e Mbappé? Rispondo così”Rivelazione curiosa e che ha lasciato spazio a non pochi commenti quella fatta da Neymar. Il fuoriclasse brasiliano del PSG è stato uno dei protagonisti assoluti degli ultimi successi europei dei transalpini, collezionando reti decisive, assist spettacolari e prestazioni estremamente sopra la media. Una delle stelle più lucenti del panorama calcistico internazionale, come anche dimostrato dallo stesso sudamericano in occasione dell'ultimo successo contro il Bayern Monaco che ha consentito ai parigini di accedere Alla semifinale di Champions League.Champions League, Sconcerti sentenzia: “PSG, Bayern e City? Il top del calcio. Gap incolmabile ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 aprile 2021) Quando terminerò la miasul campo mi dedicherò al.PSG, Al-Khelaifi: “In Champions League abbiamo un obiettivo. Futuroe Mbappé? Rispondo così”Rivelazione curiosa e che ha lasciato spazio a non pochi commenti quella fatta da. Il fuoriclasse brasiliano del PSG è stato uno dei protagonisti assoluti degli ultimi successi europei dei transalpini, collezionando reti decisive, assist spettacolari e prestazioni estremamente sopra la media. Una delle stelle più lucenti del panorama calcistico internazionale, come anche dimostrato dallo stesso sudamericano in occasione dell'ultimo successo contro il Bayern Monaco che ha consentito ai parigini di accederesemifinale di Champions League.Champions League, Sconcerti sentenzia: “PSG, Bayern e City? Il top del calcio. Gap incolmabile ...

