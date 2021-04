Per Al-Sisi la priorità è la repressione: con lui carceri quasi raddoppiate. In Egitto 65mila prigionieri politici e tanti arrestati scomparsi (Di giovedì 15 aprile 2021) Per costruire una casa solida ci vogliono fondamenta forti. Ad ognuno la scelta sul tipo di edificio su misura e il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al-Sisi, evidentemente, nello stilare le priorità dello Stato, le sue fondamenta appunto, ha scelto di partire dalla repressione. Solo così si può spiegare la mossa strategica: nel 2011 le prigioni egiziane attive di ampie dimensioni erano 43, in meno di dieci anni sono lievitate a 78. Si tratta di istituti di pena di grandi dimensioni (Central prisons), come l’enorme Borg al-Arab ad Alessandria d’Egitto (12mila detenuti, il più grande in Egitto) o il famigerato Tora al Cairo; a questi si devono aggiungere altre più piccole (General prisons), con dotazioni di sicurezza inferiori dove sono ospitati prigionieri per reati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Per costruire una casa solida ci vogliono fondamenta forti. Ad ognuno la scelta sul tipo di edificio su misura e il presidente dell’, Abdel Fattah al-, evidentemente, nello stilare ledello Stato, le sue fondamenta appunto, ha scelto di partire dalla. Solo così si può spiegare la mossa strategica: nel 2011 le prigioni egiziane attive di ampie dimensioni erano 43, in meno di dieci anni sono lievitate a 78. Si tratta di istituti di pena di grandi dimensioni (Central prisons), come l’enorme Borg al-Arab ad Alessandria d’(12mila detenuti, il più grande in) o il famigerato Tora al Cairo; a questi si devono aggiungere altre più piccole (General prisons), con dotazioni di sicurezza inferiori dove sono ospitatiper reati ...

Ultime Notizie dalla rete : Per Sisi Noi e i dittatori. A testa alta insieme, Europa e Usa E il despota del Cairo, il generale Al Sisi stavolta non potrà far finta di niente. Abbiamo già subito per 5 anni l'umiliazione di continue prese in giro da parte delle autorità egiziane che, a ...

Egitto ed Etiopia in lotta per l'acqua del Nilo nella mega diga del Millennio L'Etiopia dipende per oltre il 90% dal Nilo per l'approvvigionamento di acqua per uso potabile e agricolo. Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha detto che nessuno può permettersi di prendere ...

Egitto ed Etiopia in lotta per l'acqua del Nilo nella mega diga del Millennio Continua il braccio di ferro tra Egitto ed Etiopia sul pompaggio di acqua del Nilo blu nel bacino della mega diga etiope sul Nilo blu che ...

Senato, ok alla cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Segre in Aula: qui per un innocente in prigione L'ordine del giorno per conferire la cittadinanza italiana allo studente 29enne dell’Università di Bologna agli arresti dal 7 febbraio del 2020 in Egitto, è stato approvato con 208 sì, nessun contrari ...

