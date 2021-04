Outriders ha un aggiornamento che corregge il grave bug dell' inventario cancellato ma non ripristina gli oggetti persi

(Di giovedì 15 aprile 2021) People Can Fly ha annunciato di aver pubblicato un nuovoperche risolve il gravissimo bug, dopo che diversi giocatori hanno riscontrato la completa cancellazione dipresenti al suo interno. Questopesa 874,1 MB su PC, ma nonancora glicancellati, perché per quello ci vorrà ancora del tempo. "Se il vostroè stato influenzato, tenete presente che i nostri sforzi perre i vostrisono un processo separato dall'dilanciato oggi" si legge nel post. "Il ripristinodei giocatori interessati è ...

