Non ci sono 100 mln di dosi in più. Risposte al manifesto di Bassetti & co. (Di giovedì 15 aprile 2021) Sul mercato internazionale sarebbero disponibili 100 milioni di dosi di vaccini anti Covid-19 che l’Italia dovrebbe acquistare immediatamente. E’ questo l’appello inviato al governo da “The Italian Renaissance Team against Covid-19”, sottoscritto da diversi esperti clinico-tecnico-scientifici tra cui spiccano i nomi più noti al pubblico televisivo di Matteo Bassetti, Maria Rita Gismondo e Fabrizio Pregliasco. Nella lettera inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi – e per conoscenza al ministro Speranza, al commissario Figliuolo e ai presidenti di Iss Brusaferro, Css Locatelli e Aifa Palù – il gruppo di medici afferma che il governo dovrebbe procedere all’“acquisto immediato diretto”, nel rispetto degli accordi europei, di “almeno 100 milioni di dosi” dei vaccini “disponibili e approvati da Ema e Aifa presenti sul ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 aprile 2021) Sul mercato internazionale sarebbero disponibili 100 milioni didi vaccini anti Covid-19 che l’Italia dovrebbe acquistare immediatamente. E’ questo l’appello inviato al governo da “The Italian Renaissance Team against Covid-19”, sottoscritto da diversi esperti clinico-tecnico-scientifici tra cui spiccano i nomi più noti al pubblico televisivo di Matteo, Maria Rita Gismondo e Fabrizio Pregliasco. Nella lettera inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi – e per conoscenza al ministro Speranza, al commissario Figliuolo e ai presidenti di Iss Brusaferro, Css Locatelli e Aifa Palù – il gruppo di medici afferma che il governo dovrebbe procedere all’“acquisto immediato diretto”, nel rispetto degli accordi europei, di “almeno 100 milioni di” dei vaccini “disponibili e approvati da Ema e Aifa presenti sul ...

Advertising

ricpuglisi : Non so voi, ma io mi sono francamente STANCATO di essere trattato dal governo del mio paese come un SUDDITO CRETINO. - RobertoBurioni : Perché non hai detto prima che le attività all'aperto sono meno pericolose? Perché i dati che mi permettono di dire… - OfficialSSLazio : 47': ? 92': ? @FelipaoCaicedo, se non sono all'ultimo non vanno bene... ?? - fanpage : “Sono svegli, senza sedativi, intubati, con le mani legate al letto e ci implorano di non farli morire” Il dramma C… - aliensrcute : Mi sono appena svegliata e già non vedo l’ora finisca questa giornata del ca -

Ultime Notizie dalla rete : Non sono L'isola nel caos. Haiti, la Chiesa sciopera : basta violenze e sequestri In questo scenario, le gang sono per i giovani l'unica opzione. Siamo vicini al punto di non ritorno. Se la comunità internazionale continuerà a voltarsi dall'altra parte, ci ritroveremo un'altra ...

Ramadan. Spreafico: più conoscenza dell'islam per far crescere la comunione di vita ...Francesco ci ricorda che l'incontro e la relazione sono fondamentali nel dialogo e per la pace. Senza questo rapporto personale, anche documenti importanti rischiano di fermarsi agli esperti ma non ...

Non ci sono 100 mln di dosi in più. Risposte al manifesto di Bassetti & co. Nel documento inviato alle massime autorità del paese, il team di esperti di “The Italian Renaissance” cita tre canali attraverso cui fare questi acquisti diretti e immediati che però sono tutti errat ...

Juve, partita doppia per Agnelli: fissato l'incontro per il futuro di CR7, poi Donnarumma Mentre Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo si sono dati appuntamento a inizio maggio per decidere assieme cosa fare, se procedere ancora assieme o se separarsi con una calorosa stretta di mano, la prog ...

In questo scenario, le gangper i giovani l'unica opzione. Siamo vicini al punto diritorno. Se la comunità internazionale continuerà a voltarsi dall'altra parte, ci ritroveremo un'altra ......Francesco ci ricorda che l'incontro e la relazionefondamentali nel dialogo e per la pace. Senza questo rapporto personale, anche documenti importanti rischiano di fermarsi agli esperti ma...Nel documento inviato alle massime autorità del paese, il team di esperti di “The Italian Renaissance” cita tre canali attraverso cui fare questi acquisti diretti e immediati che però sono tutti errat ...Mentre Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo si sono dati appuntamento a inizio maggio per decidere assieme cosa fare, se procedere ancora assieme o se separarsi con una calorosa stretta di mano, la prog ...