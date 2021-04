MotoGp | Marc Marquez torna in pista al Gp di Portimao

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Marc

Tutto secondo le attese:Marquez correrà regolarmente il Gp di Portimao, in programma per questo fine settimana. Per lo spagnolo si tratterà del primo impegno ufficiale dopo nove mesi di stop, nonché il primo della ...... per la prima volta, di vedere in azione nella sua stessa categoria ancheMarquez , dichiarato ...orari TV GP Portogallo: in diretta su SKY e Dazn, differita su TV8Milano, 15 aprile 2021 - Tutto secondo le attese: Marc Marquez correrà regolarmente il Gp di Portimao, in programma per questo fine settimana. Per lo spagnolo si tratterà del primo impegno ufficiale d ...Adesso è ufficiale: domenica prossima Marc Marquez tornerà in pista nel Gran Premio di Portogallo, a Portimao. Lo spagnolo della Honda, che ha saltato i primi due appuntamenti stagionali in Qatar, ha ...