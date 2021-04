(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “La notiziascomparsa delFrancoci addolora profondamente. Rivolgo alla famiglia le mie sentite condoglianze”. Il Sottosegretario alla Difesa, Stefania, esprimeper la scomparsa delCarica Speciale Franco, ComandanteStazione Carabinieri Forestale di San Marco dei Cavoti (Bn), deceduto per le complicanze da Covid-19. “Esprimo al Generale Luzi e a tutta l’Arma dei Carabinieri la mia solidarietà e vicinanza per la perdita di un collega che ha servito per 37 anni il nostro Paese,ai cittadini” conclude. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Morte Luogotenente Gagliardo, il #Cordoglio della #Pucciarelli: 'Sempre vicino ai cittadini' **… - GiornaleLORA : L’Arma dei Carabinieri esprime le condoglianze per la morte del Luogotenente Carica Speciale Franco Gagliardo, vitt… - NOTONLYMARSHALL : Morte improvvisa del luogotenente Sergio Maggio. La donazione dei colleghi dell'UNSI al Centro cardiovascolare Burl… -

L'Arma dei Carabinieri esprime le condoglianze per la morte del luogotenente carica speciale Franco Gagliardo, comandante della stazione carabinieri forestale di San Marco dei Cavoti (Bn), vittima del ...L'Arma dei Carabinieri esprime le condoglianze per la morte del Luogotenente Carica Speciale Franco Gagliardo, Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di San Marco dei Cavoti, vittima del ...