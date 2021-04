Masters 1000 Montecarlo 2021: il montepremi e il prize money (Di giovedì 15 aprile 2021) Il montepremi e il prize money del Masters 1000 di Montecarlo 2021, evento in programma da domenica 11 a domenica 18 aprile. Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti sono gli italiani al via di diritto nel torneo su terra rossa, il secondo ‘Mille’ stagionale dopo quello di Miami. Occhi puntati anche sul ritorno in campo di Rafael Nadal e Novak Djokovic. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO Il prize money totale del torneo di Montecarlo è di 2.082.960 euro, dei quali 251.085 euro andranno di diritto al vincitore del torneo, il quale potrà usufruire inoltre di 1000 punti del ranking maschile. Quasi il doppio del perdente in finale che, come nel caso di Sinner a Miami, si ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Ile ildeldi, evento in programma da domenica 11 a domenica 18 aprile. Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti sono gli italiani al via di diritto nel torneo su terra rossa, il secondo ‘Mille’ stagionale dopo quello di Miami. Occhi puntati anche sul ritorno in campo di Rafael Nadal e Novak Djokovic. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO Iltotale del torneo diè di 2.082.960 euro, dei quali 251.085 euro andranno di diritto al vincitore del torneo, il quale potrà usufruire inoltre dipunti del ranking maschile. Quasi il doppio del perdente in finale che, come nel caso di Sinner a Miami, si ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Diretta Atp Montecarlo 2021/ Fognini Krajinovic video streaming tv: partite al via! Chiaro che sia ancora lui uno dei grandi favoriti per vincere questo Masters 1000, ma vedremo se sarà davvero così: intanto la parola passa ora ai campi, perché finalmente per il torneo Atp ...

Insidia Krajinovic per Fognini Nel Masters 1000 di Montecarlo è rimasto in corsa solamente un italiano , dopo le eliminazioni in serie subite dai suoi connazionali. Si tratta di Fabio Fognini, campione in carica nel Principato e reduce ...

Fognini-Krajinovic streaming, come vedere la sfida Scende in campo Fabio Fognini per la partita valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano affronterà Krajinovic con la speranza di raggiungere i quarti del ...

