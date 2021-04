Maserati Multi 70 e Soldini partiti per il record Plymouth-La Rochelle (Di giovedì 15 aprile 2021) Giovanni Soldini e l’equipaggio di Maserati Multi 70 hanno preso il via per il record Plymouth-La Rochelle oggi giovedì 15 aprile alle 14:06:21 GMT (16:06:21 ora italiana).Per conquistare il nuovo record, il Team dovrà raggiungere il traguardo a La Rochelle, a 239 miglia di distanza, in meno di 14 ore, 5 minuti e 20 secondi, tempo fissato nel 2015 da Lloyd Thornburg e Brian Thompson a bordo di Phaedo3. Soldini e il record Plymouth-La Rochelle: “Occasione per spingere la barca” “In questo periodo le regate sono ancora inattive” aveva spiegato Soldini a proposito del record Plymouth-La Rochelle. “Quindi pensiamo che ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 15 aprile 2021) Giovannie l’equipaggio di70 hanno preso il via per il-Laoggi giovedì 15 aprile alle 14:06:21 GMT (16:06:21 ora italiana).Per conquistare il nuovo, il Team dovrà raggiungere il traguardo a La, a 239 miglia di distanza, in meno di 14 ore, 5 minuti e 20 secondi, tempo fissato nel 2015 da Lloyd Thornburg e Brian Thompson a bordo di Phaedo3.e il-La: “Occasione per spingere la barca” “In questo periodo le regate sono ancora inattive” aveva spiegatoa proposito del-La. “Quindi pensiamo che ...

Advertising

giovannisoldini : #MaseratiMulti70 #PlymouthLaRochelle A bordo di Maserati Multi 70 con noi c'è anche Giulio Bertelli! Gulio Bertel… - Zerogradinord : Vela e record, Maserati Multi 70 tenta il record tra Plymouth e La Rochelle - ShareMySea_IT : Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini pronti a salpare per il record Plymouth-La Rochelle - NiwakaFerreris : RT @giovannisoldini: #MaseratiMulti70 Siamo pronti per la prossima avventura: il record Plymouth-La Rochelle. Possibile partenza il 15 ap… - nicolettagiust1 : RT @giovannisoldini: #MaseratiMulti70 Siamo pronti per la prossima avventura: il record Plymouth-La Rochelle. Possibile partenza il 15 ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Maserati Multi Maserati a caccia dei record della Manica, Soldini partito per il Plymouth - La Rochelle Plymouth - Prosegue la campagna a caccia di record oceanici di Giovanni Soldini. Lo skipper milanese e il suo equipaggio su Maserati Multi 70 cercheranno di migliorare il record Plymouth (UK) - La Rochelle (FR). Il Team, dopo aver sostato a Cherbourg (FRA) per qualche giorno, è arrivato oggi a Plymouth da dove è subito ...

Soldini - Maserati: tre record nella Manica da provare a battere in un mese Il diario di bordo di Soldini su Maserati La strada è questa: alzarsi sui foil e decollare . Dopo ... Saranno loro ad attaccare il tempo del dream team del multi made in Usa Phaedo 3. "La prima partenza ...

Vela e record, Maserati Multi 70 tenta il record tra Plymouth e La Rochelle Giovanni Soldini e l’equipaggio di Maserati Multi 70 sono pronti per una nuova sfida: il record Plymouth (UK) - La Rochelle (FR). Una possibile partenza è prevista per giovedì 15 aprile, intorno alle ...

Soldini pronto a salpare per battere i record di attraversamento della Manica Nel 'mirino' del velista e del suo equipaggio, sul trimarano Maserati Multi 70, i primati sul tratto Plymouth-La Rochelle, Cowes-Dinard e il Fastnet Original Course, da Cowes a Plymouth, passando per ...

Plymouth - Prosegue la campagna a caccia di record oceanici di Giovanni Soldini. Lo skipper milanese e il suo equipaggio su70 cercheranno di migliorare il record Plymouth (UK) - La Rochelle (FR). Il Team, dopo aver sostato a Cherbourg (FRA) per qualche giorno, è arrivato oggi a Plymouth da dove è subito ...Il diario di bordo di Soldini suLa strada è questa: alzarsi sui foil e decollare . Dopo ... Saranno loro ad attaccare il tempo del dream team delmade in Usa Phaedo 3. "La prima partenza ...Giovanni Soldini e l’equipaggio di Maserati Multi 70 sono pronti per una nuova sfida: il record Plymouth (UK) - La Rochelle (FR). Una possibile partenza è prevista per giovedì 15 aprile, intorno alle ...Nel 'mirino' del velista e del suo equipaggio, sul trimarano Maserati Multi 70, i primati sul tratto Plymouth-La Rochelle, Cowes-Dinard e il Fastnet Original Course, da Cowes a Plymouth, passando per ...