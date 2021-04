Mancini | Riapriamo tutto | non solo il calcio

(Di giovedì 15 aprile 2021) La presentazione ad Ancona nella Sala Raffaello. Il ctscende in campo e lo fa per la sua Regione, le Marche , come testimonial della nuova campagna promozionale 2021. C'è voglia di ripartire ...

Corriere dello Sport.it

finché non arriva un marchigiano e la risolve", sottolinea) è "Pronti per una nuova stagione". Destinazione Marche e non ......con la ripartenza della mobilità regionale, ovvero fra 10 giorni. Pensiamo di ri - ...virtuale dell'esposizione grazie alla collaborazione dello sviluppatore multimediale Jonathan(e ...Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato della situazione relativa ... bisogno – ha spiegato il ct – Il mio augurio è che gli stadi possano riaprire prima della fine del ...Il ct diventa testimonial della nuova campagna promozionale delle sue Marche per il 2021. Lo slogan: “Destinazione Marche, pronti per una nuova stagione”. E Mancini parla di riaperture, non solo del c ...