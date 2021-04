Locatelli: “Pronto per una big. Milan? Che delusione andare via” (Di giovedì 15 aprile 2021) Manuel Locatelli, ex centrocampista del Milan oggi punto di forza del Sassuolo e della Nazionale, è vicino al grande salto. Italia o estero? Leggi su pianetamilan (Di giovedì 15 aprile 2021) Manuel, ex centrocampista deloggi punto di forza del Sassuolo e della Nazionale, è vicino al grande salto. Italia o estero?

Advertising

gilnar76 : Locatelli: «Futuro? Sono pronto ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - PianetaMilan : .@locamanuel73 al @CorSport: 'Pronto per una big. @acmilan? Che delusione andare via' - #ACMilan #Milan… - junews24com : Locatelli: «Futuro? Sono pronto per una big. Valuterò le opportunità» - - Fantacalcio : Sassuolo, Locatelli: 'Pirlo idolo, pronto per una big' - infoitsport : De Zerbi: 'Locatelli da Juve? Pronto per ogni centrocampo! Pirlo è ingiudicabile' -