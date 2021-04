Le aperture spagnole | “Il Real Madrid è ancora lì” e “Invincibili”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina. Tra i temi più caldi, il passaggio delalle semifinali di Champions League dopo lo 0-0 di Anfield contro il Liverpool. Marca “Illì!”. Le parate di Courtois, i salvataggi di Nacho e Militao e un enorme Casemiro bloccano gli attacchi del Liverpool. Il Chelsea separa gli uomini di Zidane dalla finale di Istanbul. AS “Invincibile”. Iltorna in semifinale di Champions League con un ottimo esercizio di resistenza. Fantastica partita di Courtois, Nacho e Militao. Zidane: “Soffriamo, ma dobbiamo essere orgogliosi”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

