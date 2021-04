La vita quotidiana vessata dal fato e dalla reclusione (Di venerdì 16 aprile 2021) Il romanzo d’esordio di Valentina Morelli Un avanzo di troppi risvegli (pp. 224, euro 16) per CasaSirio Editore è costruito a partire dall’alternanza di due voci che all’apparenza non hanno mai comunicato fra loro. La prima è quella di un uomo appena uscito di prigione: ne porta i segni, non solo nei vestititi vecchi e che odorano di canfora, nelle scarpe distrutte, ma anche perché non sa più avere a che fare con la libertà, con gli altri. Poi, c’è … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 aprile 2021) Il romanzo d’esordio di Valentina Morelli Un avanzo di troppi risvegli (pp. 224, euro 16) per CasaSirio Editore è costruito a partire dall’alternanza di due voci che all’apparenza non hanno mai comunicato fra loro. La prima è quella di un uomo appena uscito di prigione: ne porta i segni, non solo nei vestititi vecchi e che odorano di canfora, nelle scarpe distrutte, ma anche perché non sa più avere a che fare con la libertà, con gli altri. Poi, c’è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : vita quotidiana Desideria Chinzari è la copertina di questo mese su Break Magazine: tra le protagoniste di Italians got Talent Desideria coltiva questa sua passione e lavoro anche nella vita quotidiana essendo insegnante di danza aerea a tempo pieno. Ama talvolta anche recitare dopo la sua formazione all'accademia teatrale ...

Estate 2021, riparte la linea veloce da Napoli Mergellina per le Eolie ...normalità degli italiani che va di pari passo con il desiderio di sfuggire alla routine quotidiana ... propongono - è scritto nella nota - una variopinta offerta di spiagge, paesaggi, itinerari e vita ...

In Umbria fisioterapia a domicilio per chi è stato malato di Covid Chi si ammala di Covid 19 riscontra spesso - anche nel caso di soggetti giovani e in buone condizioni di salute - problematiche a lungo ...

L’innovazione tecnologica migliora il gioco online Le nuove tecnologie continuano a pervadere la nostra vita quotidiana, dagli smartphone che utilizziamo ogni giorno alle decine di app create per aiutarci in qualsiasi attività, dalle nuove frontiere d ...

