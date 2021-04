Israele respira aria di normalità | stop alle mascherine

(Di giovedì 15 aprile 2021) Perè un quasi ritorno alla. Da domenica prossima gli israeliani non saranno più obbligati a portare la mascherina all’aperto. Lo riportano i media che citano una direttiva del ministero della sanità. L’obbligo di mascherina fu introdotta un anno fa per contenere la diffusione del Covid.letteralmentedi. Tuttavia, al momento, rimane in vigore l’obbligo di indossare leal chiuso.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Israele respira

Altre regioni, come, stanno invece ritornando alla vita normale. Una buona metà della ... Tutta la cittàe si muove con il ritmo delle solenni liturgie tradizionali e dal sapore antico, ...Scorrendo i ricordi e la fitta corrispondenza di Tosca con i suoi familiari sila volontà ...gli istituti e le organizzazioni che stanno per diventare gli embrioni del futuro stato di. ...Per Israele è un quasi ritorno alla normalità. Da domenica prossima gli israeliani non saranno più obbligati a portare la mascherina all'aperto. Lo riportano ...Il presunto tentativo di destabilizzazione della Giordania si è concluso quasi prima di palesarsi. La stabilità del regno hashemita si posa su una solida ma articolata struttura di potere interpretata ...