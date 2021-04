Ginnastica Aerobica | California e Fitness Trybe regine interregionali

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiPomigliano d’Arco (Na) – Grande successo organizzativo e tecnico al Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco in occasione del campionato Interregionale Sud – Zona Tecnica 2, sezione, della Federazioned’Italia, che va dalle Marche fino alla Sicilia, Sardegna compresa. La competizione si è svolta in assenza di pubblico e nel più rigoroso rispetto delle norme anti Covid-19 con la puntuale organizzazione della locale societàdella Presidente Raffaela Lanza con Graziano Piccolo in cabina di regia e Fabio Gaggioli speaker, “the voice of gymnastics”, presentatore delle massime competizioni nazionali. Due intense giornate di gare che hanno fatto registrare ottimi risultati per le società della Campania capaci di conquistare, complessivamente, sedici podi. Due ori ...