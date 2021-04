Genzano, auto prende fuoco in strada, la situazione (Di giovedì 15 aprile 2021) Paura ieri mattina alle 11 circa, in viale Matteotti a Genzano, zona Castelli romani, per una donna che viaggiava sulla sua auto. La 45enne di Aprilia si stava recando al lavoro e non si era accorta che dal vano motore della sua Peugeot 307 stava uscendo del fumo. Sono stati i Carabinieri di Genzano a sospettare che qualcosa non andava e così hanno deciso di farla accostare. Quando l’auto si è fermata le fiamme sono divampate all’improvviso. La donna, immobilizzata dalla spavento, è stata fatta uscire dal mezzo e i Carabinieri hanno subito estratto l’estintore in dotazione domando le fiamme. Nessuno è rimasto ferito. SEGUONO AGGIORNAMENTI L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 15 aprile 2021) Paura ieri mattina alle 11 circa, in viale Matteotti a, zona Castelli romani, per una donna che viaggiava sulla sua. La 45enne di Aprilia si stava recando al lavoro e non si era accorta che dal vano motore della sua Peugeot 307 stava uscendo del fumo. Sono stati i Carabinieri dia sospettare che qualcosa non andava e così hanno deciso di farla accostare. Quando l’si è fermata le fiamme sono divampate all’improvviso. La donna, immobilizzata dalla spavento, è stata fatta uscire dal mezzo e i Carabinieri hanno subito estratto l’estintore in dotazione domando le fiamme. Nessuno è rimasto ferito. SEGUONO AGGIORNAMENTI L'articolo proviene da Italia Sera.

