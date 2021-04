Formula 1, Hamilton: “Voglio lottare con i piloti più forti” (Di giovedì 15 aprile 2021) Formula 1, la conferenza stampa dei piloti alla vigilia del GP di Imola. Hamilton: “Per noi non cambia nulla”. IMOLA (BOLOGNA) – Conferenza stampa dei piloti alla vigilia del GP di Imola. Lewis Hamilton ha confermato di “avere sensazioni positive per il risultato. L’ultimo è stato un settimana molto difficile, la Red Bull ha un ottimo pacchetto, ma per noi non cambia niente . Io spero che sia una battaglia entusiasmante anche per i tifosi e Voglio continuare a lottare con i migliori piloti. Mi piacerebbe avere lotte ravvicinate e fare qualcosa in più per portare a casa la vittoria. Principe Filippo? Dispiace per questa notizia“. Sainz: “A Imola sarà più difficile” Prima gara in Italia in Ferrari per Carlos Sainz. “Le conclusioni in queste due ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 aprile 2021)1, la conferenza stampa deialla vigilia del GP di Imola.: “Per noi non cambia nulla”. IMOLA (BOLOGNA) – Conferenza stampa deialla vigilia del GP di Imola. Lewisha confermato di “avere sensazioni positive per il risultato. L’ultimo è stato un settimana molto difficile, la Red Bull ha un ottimo pacchetto, ma per noi non cambia niente . Io spero che sia una battaglia entusiasmante anche per i tifosi econtinuare acon i migliori. Mi piacerebbe avere lotte ravvicinate e fare qualcosa in più per portare a casa la vittoria. Principe Filippo? Dispiace per questa notizia“. Sainz: “A Imola sarà più difficile” Prima gara in Italia in Ferrari per Carlos Sainz. “Le conclusioni in queste due ...

Ultime Notizie dalla rete : Formula Hamilton Hamilton 'duca di Edimburgo era fan corse, ci guarderà' ... le qualifiche della Formula 1 ad Imola sono state anticipate e alla memoria del marito della regina Elisabetta, scomparso venerdì scorso, ha reso omaggio sir Lewis Hamilton, interpellato in ...

