Fifa 21 | novità su PC e Stadia | update con la patch 14

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 15 aprile 2021) EA SPORTS ha rilasciato21 Title14, ma non preoccupatevi, non ci sono grandi cambiamenti nel gameplay. Tuttavia, una serie di bug sono stati risolti in Ultimate Team e in modalità Carriera, e sono in arrivo aggiornamenti visivi generali. L’ultimo aggiornamento di21 non è necessariamente il più innovativo. Mentre il ciclo del gioco si affievolisce e gli occhi si spostano verso22, EA si sta solo assicurando che qualsiasi bug che rompe il gioco venga schiacciato sul posto. Nell’aggiornamento #14 del 14 aprile, questo ha a che fare soprattutto con Ultimate Team. Tuttavia, alcune interazioni con la modalità Carriera e bug visivi sono stati risolti.in21 Title#14 Per quanto riguarda FUT, la maggior parte dei bug ...