Ex Ilva | Conte | ' licenziamento Cristello eccessivo e inapproriato' 2

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - "Ho toccato con mano, in prima persona, quella rabbia e quella frustrazione in più occasioni, incontrando gli operai a Taranto. Non mi sono cimentato in facili giudizi: ho preferito ascoltare e tendere l'orecchio -ricorda l'ex premier- a chi con forza ha rimproverato alla politica e alle istituzioni scarsa attenzione.ha lanciato un grido che non possiamo ignorare o peggio soffocare. Non dobbiamo lasciare che sia punito quando invece è possibile e doverosa un'altra strada". "Nell'esprimere vicinanza alla città e alla sua comunità, mi auguro che i vertici dell'azienda possano rivedere la loro decisione e reintegrare il lavoratore. C'è un percorso da continuare a Taranto. Ci sono progetti che abbiamo avviato negli anni di governo per riconvertire economicamente, socialmente e culturalmente il potenziale di un territorio denso di ricchezze. Penso ...

Advertising

Claudio29032 : RT @IleanaNoIlenia: Le parole di Giuseppe Conte su un operaio dell’ex Ilva, licenziato per un post su Facebook. - PazzoPerDomani : RT @VanessaEffect: Le foto di oggi: Enrico #Letta con il fondatore di #OpenArms Oscar Camps e Giuseppe #Conte a Taranto che twitta su Ricca… - VanessaEffect : Le foto di oggi: Enrico #Letta con il fondatore di #OpenArms Oscar Camps e Giuseppe #Conte a Taranto che twitta su… - Noe_Urdangaray : RT @IleanaNoIlenia: Le parole di Giuseppe Conte su un operaio dell’ex Ilva, licenziato per un post su Facebook. - ValyTan : #Conte è stato l’unico primo ministro ad avere avuto il coraggio di incontrare gli operai #Ilva di Taranto faccia… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilva Conte

... questo tipo di cassa integrazione è invece riservata agli ex dipendenti dell'. Come si fa a ... Queste misure erano state introdotte per la prima volta con il decreto Cura Italia del governo...L'impressione è che Draghi possa aggiustare il Recovery Plan del2, fornire una buona ... Autostrade e nell'acciaieria ex. L'indebitato Stato italiano, dunque, fronteggerà la sfida di ...(Adnkronos) - "Ho toccato con mano, in prima persona, quella rabbia e quella frustrazione in più occasioni, incontrando gli operai a Taranto. Non mi sono cimentato in facili giudizi: ho preferito asco ...L'ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato della vicenda dell'operaio che ha lavorato per 20 anni all'ex Ilva.