Decreto Sostegni bis: i nuovi contributi a fondo perduto la novità più attesa (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Decreto Sostegni bis avrà un occhio di riguardo per le imprese, specialmente quelle di piccole dimensioni. Ecco perchè alla fine potrebbe essere denominato ‘Decreto Imprese’. In questi giorni, gli addetti ai lavori stanno preparando i dettagli di quello che sarà il testo ufficiale del nuovo maxi provvedimento economico del Governo. Non dovrebbero esservi dubbi: il nuovo scostamento di bilancio pari a circa 40 miliardi è quasi totalmente rivolto ai nuovi ristori, o contributi a fondo perduto, e alla copertura dei costi fissi delle imprese che hanno dovuto abbassare le saracinesche o limitare l’attività per le restrizioni anti-contagio. Non solo: nel nuovo Decreto Sostegni bis, dovrebbe trovare spazio anche un ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilbis avrà un occhio di riguardo per le imprese, specialmente quelle di piccole dimensioni. Ecco perchè alla fine potrebbe essere denominato ‘Imprese’. In questi giorni, gli addetti ai lavori stanno preparando i dettagli di quello che sarà il testo ufficiale del nuovo maxi provvedimento economico del Governo. Non dovrebbero esservi dubbi: il nuovo scostamento di bilancio pari a circa 40 miliardi è quasi totalmente rivolto airistori, o, e alla copertura dei costi fissi delle imprese che hanno dovuto abbassare le saracinesche o limitare l’attività per le restrizioni anti-contagio. Non solo: nel nuovobis, dovrebbe trovare spazio anche un ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni Uniemens CIG 2021 per il pagamento della cassa integrazione: istruzioni INPS Uniemens CIG 2021 per il pagamento della cassa integrazione, come funziona? Il Decreto Sostegni , oltre a prorogare la cassa integrazione fino al 30 giugno per quanto riguarda la CIGO e fino al 31 ...

Riaperture aprile - maggio, piano Regioni/ Ristoranti, coprifuoco, spostamenti Cdm alle 14.30: Def e scostamento bilancio/ 40 mld su Decreto Sostegni bis e Recovery IL PIANO DI RIAPERTURE DELLE REGIONI Tre i punti primari da discutere nelle prossime ore tra Governo e Regioni ...

Taglio ai costi fissi, sostegni mirati. Dal Governo ristori veri ai ristoranti Intervento combinato tra emendamenti al decreto legge Sostegni e il decreto Sostegni che sarà varato dal governo alla fine del mese. Obiettivo: rafforzare aiuti alle imprese, intervenendo su costi ...

Draghi conferma bonus INPS senza ISEE. Chi sono i fortunati! Buone notizie per le famiglie e le partite IVA: Draghi ha confermato vari bonus INPS che potranno essere richiesti senza ISEE. Ecco chi saranno i fortunati.

